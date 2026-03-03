علكة طبية تحارب تسوّس الأسنان وتقوّي المينا

موسكو-سانا

ابتكر فريق من العلماء الشباب في موسكو علكةً طبية جديدة تحتوي على مركّب إنزيمي يساهم في مكافحة البكتيريا المسبّبة لتسوس الأسنان، ويعزّز قوّة مينا الأسنان.

وذكرت جامعة “سيتشينوف” الطبية، حسب ما نقلته صحيفة “غازيتا. رو” الروسية، أنّ الابتكار يعتمد على نظام إنزيميّ فعال لا يقتصر دوره على إنعاش النفَس فحسب، بل يعمل أثناء المضغ على تفكيك البلاك، والحدّ من نمو البكتيريا.

وأوضح الفريق أنّ الفكرة جاءت لمعالجة مشكلة الفترات الفاصلة بين تنظيف الأسنان، حيث تبقى بقايا الطعام لساعات على سطح الأسنان، ما يتيح للبكتيريا التفاعل معها، والتسبّب في التسوس.

وأشار إلى أن الاستخدام المنتظم للعلكة يمنح تأثيراً تراكمياً يعزّز مقاومة الأسنان حتى بعد التوقف المؤقت عن استخدامها، ما يمنح الأسنان حماية إضافيّة بين فترات التنظيف اليومية.

وكشف عن المشروع مركز “سكولكوفو” الابتكاري، على أن يبدأ الإنتاج قريباً داخل روسيا، فيما يؤكّد المطورون أنّ المنتج لا يغني عن تنظيف الأسنان التقليدي.

