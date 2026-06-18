دراسة علمية تكشف مساراً جديداً يساعد الكلى على حفظ الماء

واشنطن-سانا

كشف علماء من مؤسسة مايو كلينك الطبية في الولايات المتحدة عن آلية بيولوجية جديدة تساعد الكلى على الحفاظ على توازن الماء في الجسم، في اكتشاف قد يمهد لتطوير أساليب علاجية جديدة لمرض الكلى متعدد الكيسات وعدد من الاضطرابات المرتبطة بوظائف الكلى.

وذكر موقع “سينس ديلي” العلمي اليوم الخميس، أن الدراسة التي قادها اختصاصي أمراض الكلى الدكتور فؤاد شبيب ونشرت في Journal of Clinical Investigation، أظهرت وجود مسار بديل داخل الكلى يعمل بصورة مستقلة عن هرمون الفازوبريسين، الذي كان يُعتقد منذ فترة طويلة أنه العامل الرئيس المسؤول عن تنظيم تركيز البول والحفاظ على الماء في الجسم.

وجاء هذا الاكتشاف خلال دراسة تأثير دواء “بروبينسيد”، حيث كان الباحثون يتوقعون أن يؤدي إلى زيادة نمو الأكياس الكلوية، إلا أن النتائج أظهرت تأثيراً معاكساً تمثل في إبطاء نموها من خلال تأثيره في آلية تعامل خلايا الكلى مع جزيء اليورات.

وأوضح الباحثون أن اليورات، المعروف بدوره في مرض النقرس، يؤدي داخل خلايا الكلى وظيفة إضافية تتمثل في إرسال إشارات تساعد على نقل قنوات الماء إلى سطح الخلايا، ما يعزز إعادة امتصاص الماء وتركيز البول عبر آلية تختلف عن المسار التقليدي المعتمد على هرمون الفازوبريسين.

وأشار الفريق العلمي إلى أن النتائج تفتح المجال أمام فهم أعمق للآليات المنظمة لتوازن السوائل في الجسم، وقد تسهم في تطوير علاجات أكثر فاعلية لمرض الكلى متعدد الكيسات، وهو مرض وراثي يتسبب في تشكل أكياس مملوءة بالسوائل داخل الكلى ويؤدي تدريجياً إلى تراجع وظائفها.

وتتمثل الخطوة المقبلة بحسب الباحثين في تطوير أدوية تستهدف هذا المسار المكتشف حديثاً، بما قد يوفر خيارات علاجية جديدة للمرضى المصابين بأمراض الكلى المزمنة.