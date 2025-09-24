تثاؤب يؤدي إلى كسر نادر في رقبة سيدة بريطانية

لندن-سانا

تعرضت سيدة بريطانية تبلغ من العمر 36 عاماً لكسر نادر في الرقبة إثر تثاؤبها، بعد أن شاهدت طفلتها حديثة الولادة تقوم بنفس الحركة.

ووفق تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، تسبب صحيفة ديلي ميل البريطانية في اندفاع فقرتي C6 وC7 في العمود الفقري، ما أدى إلى شلل جزئي في نصف جسدها، وإحساس بألم كهربائي شديد.

وخضعت السيدة لعملية جراحية طارئة تضمنت استئصال القرص واندماج الفقرات، وتمكنت بعد ذلك من استعادة معظم وظائفها، رغم استمرار الألم العصبي والحساسية في الرقبة والذراعين.

ويشير الخبراء إلى أن الحركات المفاجئة أو غير المألوفة، مثل التثاؤب العميق، قد تؤدي إلى كسور نادرة أو انزلاق الأقراص، مسببة ألماً عصبياً شديداً أو شللاً جزئياً.

