تقنية صينية جديدة تعزز سرعة الاتصالات الفضائية باستخدام الليزر

بكين-سانا

نجح فريق بحثي في الصين بتطوير تقنية جديدة لنقل البيانات من الفضاء باستخدام شعاع ليزر منخفض الطاقة، في خطوة يُتوقع أن تمهّد لتطورات كبيرة في مجال الاتصالات الفضائية عالية السرعة.

وذكرت صحيفة “South China Morning Post” أمس الخميس، أن باحثين من جامعة بكين للبريد والاتصالات بالتعاون مع الأكاديمية الصينية للعلوم تمكنوا من نقل بيانات من قمر صناعي في المدار الثابت بالنسبة للأرض على ارتفاع يقارب 36 ألف كيلومتر، باستخدام ليزر لا تتجاوز قدرته واطين فقط، مع تحقيق سرعة نقل وصلت إلى 1 غيغابت في الثانية.

وأوضحت التجربة أن الاستقبال تم عبر تلسكوب أرضي في مرصد”ليجيانغ” بمقاطعة يونان جنوب غربي الصين، بدعم من منظومة متقدمة لمعالجة الإشارات قادرة على التعامل مع التشوهات التي يسببها الغلاف الجوي أثناء انتقال شعاع الليزر عبر مسافات طويلة.

وبيّن الباحثون أن النظام اعتمد على تقنيتين رئيسيتين هما “البصريات التكيفية” التي تستخدم مرايا دقيقة لتصحيح التشوهات الجوية بشكل لحظي، وتقنية”استقبال تنوع الأنماط” التي تعمل على تحليل الإشارات واختيار القنوات الأكثر وضوحاً لإعادة بناء البيانات بدقة عالية.

وأشار الفريق العلمي إلى أن دمج التقنيتين أسهم في تعزيز كفاءة استقبال الإشارة بشكل كبير، ما أتاح تحقيق سرعات تفوق العديد من أنظمة الاتصالات الفضائية التقليدية المعتمدة على موجات الراديو.

وتكمن أهمية هذا الإنجاز في إمكانية تطوير شبكات اتصالات فضائية أكثر سرعة وكفاءة واستقراراً تعتمد على تقنيات الليزر، بما يفتح المجال أمام بنية تحتية مستقبلية للاتصالات العالمية ذات استهلاك أقل للطاقة وقدرة أعلى على نقل البيانات.