دراسة علمية تؤكد الدور الوقائي لشمع الأذن في حماية القناة السمعية

وارسو-سانا

أكدت مراجعة علمية حديثة أجراها باحثون من عدة مؤسسات طبية وعلمية في بولندا أهمية شمع الأذن (الصملاخ) في حماية قناة الأذن والحفاظ على صحتها، مبينة أنه يؤدي دوراً أساسياً في الوقاية من الميكروبات وتنظيم التوازن الطبيعي للرطوبة داخل الأذن، إضافة إلى مساهمته في الحد من نمو البكتيريا والفطريات.

ووفقاً لما نقله موقع «Live Science» العلمي أمس الثلاثاء، فإن شمع الأذن يؤدي وظائف وقائية متعددة، من بينها الحفاظ على البيئة الحيوية داخل قناة الأذن، والحد من الرطوبة الزائدة، إلى جانب امتلاكه خصائص مضادة للميكروبات.

وأوضحت الدراسة، المنشورة في المجلة العلمية «International Journal of Molecular Sciences»، أن فريق البحث ضم مختصين من جامعة يان كوخانوفسكي في كيلسي (Jan Kochanowski University)، ومركز هولي كروس للسرطان (Holy-Cross Cancer Center)، وجامعة بياليستوك الطبية (Medical University of Białystok) في بولندا.

وبيّنت المراجعة، التي استندت إلى تحليل أبحاث علمية منشورة خلال السنوات الخمس عشرة الماضية في قواعد بيانات بحثية متخصصة، أن شمع الأذن يتكون من إفرازات طبيعية وبقايا خلايا جلدية، ويعمل ضمن آلية تنظيف ذاتية تساعد على دفع الغبار والجزيئات الدقيقة والميكروبات تدريجياً إلى خارج قناة الأذن عبر حركة الفك ونمو الجلد داخل القناة السمعية.

وأشارت النتائج إلى أن الأذن السليمة لا تحتاج في معظم الحالات إلى تنظيف داخلي متكرر، إذ يشكل الشمع حاجزاً طبيعياً يحمي القناة السمعية من الأوساخ والماء والكائنات الدقيقة الضارة.

وحذرت الدراسة من أن استخدام الأعواد القطنية أو الأدوات المنزلية لتنظيف الأذن قد يؤدي إلى دفع الشمع نحو الداخل والتسبب بانسدادات أو التهابات، إضافة إلى احتمال حدوث خدوش وتهيجات في الجلد المبطن للقناة السمعية.

وأكد الباحثون أن إزالة شمع الأذن ينبغي أن تتم عند الضرورة الطبية فقط، خاصة في الحالات التي يسبب فيها ضعفاً في السمع أو شعوراً بانسداد الأذن أو أعراضاً أخرى تستدعي التدخل العلاجي، وذلك باستخدام وسائل طبية آمنة وتحت إشراف مختصين.

وشمع الأذن، أو ما يُعرف بالصِّملاخ، هو مادة طبيعية يفرزها الجسم داخل قناة الأذن الخارجية، ويتكوّن من إفرازات الغدد الدهنية والشمعية مع خلايا جلد ميتة وجزيئات دقيقة من الغبار، ويؤدي دوراً وقائياً مهماً، إذ يساعد في حماية الأذن من البكتيريا والفطريات والأجسام الغريبة، ويحافظ على رطوبة الجلد داخل القناة السمعية، كما يسهم في تنظيف الأذن ذاتياً عبر دفع الشوائب تدريجياً إلى الخارج مع حركة الفك.