باحثون صينيون يحولون أعقاب السجائر إلى مواد متقدمة لتخزين الطاقة

بكين-سانا

تمكّن فريق بحثي من جامعة خنان في الصين من تطوير تقنية مبتكرة لتحويل أعقاب السجائر، أحد أكثر المخلفات انتشاراً وإضراراً بالبيئة، إلى مكونات عالية الأداء لتخزين الطاقة، في خطوة تجمع بين الحد من التلوث، وتعزيز الابتكار في مجال الطاقة النظيفة.

وذكر موقع مجلة «Energy & Environment Nexus» المتخصصة في أبحاث الطاقة والبيئة والاستدامة، أن الباحثين استفادوا من مادة أسيتات السليلوز، المكوّن الأساسي لأعقاب السجائر، عبر إخضاعها لعملية الكربنة الهيدروحرارية لإنتاج أقطاب كربونية مسامية نانوية تُستخدم في المكثفات الفائقة، وهي أجهزة تخزين طاقة تمتاز بسرعة الشحن، وطول عمرها التشغيلي.

وقاد الباحث ليتشانغ كاو فريقه إلى تسخين النفايات حتى 700 درجة مئوية باستخدام محفز كيميائي، ما أتاح تحويل البنية البوليمرية إلى كربون حيوي مسامي مطعّم بعنصري النيتروجين والأكسجين، مشكّلاً شبكة ثلاثية الأبعاد ذات مساحة سطحية عالية تعزز كفاءة تخزين الشحنات الكهربائية.

وبيّنت النتائج أن الجهاز المطوّر «CNPB-700-4» حقق سعة نوعية بلغت 344.91 فاراداً لكل غرام عند تيار 1 أمبير لكل غرام، مع احتفاظ بنسبة 95.44 بالمئة من سعته بعد 10 آلاف دورة شحن وتفريغ، ما يعكس مستوى عالياً من الاستقرار والتحمل.

وأكد الباحثون أن هذه التقنية تمثل حلاً عملياً لإعادة تدوير نفايات خطرة وتحويلها إلى مورد ذي قيمة مضافة، مشيرين إلى إمكانية توظيف المكثفات الفائقة في استقرار شبكات الطاقة، وتحسين أداء أنظمة الكبح في السيارات الكهربائية، وتشغيل الأجهزة المحمولة.

وتبرز هذه الخطوة البحثية إمكانات الابتكار المستدام في تحويل المخلفات إلى مصادر طاقة واعدة، بما يسهم في دعم الجهود العالمية لحماية البيئة وتعزيز تقنيات الطاقة النظيفة.