فقمة تزن طناً تعطل حركة المرور في ضاحية أسترالية بعد اقتحامها منطقة سكنية

كانبرا-سانا

تسببت فقمة ضخمة تزن نحو طن بحالة من الفوضى في إحدى الضواحي الأسترالية، بعد ظهورها على أحد الشواطئ واقتحامها مناطق مأهولة، ما أدى إلى إغلاق طرق وتضرر بعض المركبات وتحطيم أعمدة إنارة.

وذكرت هيئة البث الأسترالية “إيه بي سي نيوز” اليوم الأربعاء أن الفقمة التي تبلغ من العمر خمس سنوات وتدعى “نيل”، ظهرت في ضاحية بريمروز ساندز التابعة لمدينة هوبارت عاصمة ولاية تسمانيا، حيث خرجت من البحر الأسبوع الماضي ضمن سلوك طبيعي لفقمات الفيل الجنوبية التي تصعد إلى الشواطئ سنوياً للراحة وتجديد الجلد، إلا أن دخولها إلى مناطق سكنية استدعى تدخل السلطات.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الحيوان الضخم وهو يتحرك ببطء في الشوارع، فيما حاول موظفون من وزارة الموارد الطبيعية والبيئة توجيهه باستخدام عصي وقطع من الكرتون لإبعاده عن الطرق والمركبات، وسط تحذيرات من احتمال تسببه بأضرار في حال شعوره بالتهديد.

وأكدت إدارة الموارد الطبيعية والبيئة في تسمانيا أن وزن “نيل” يقارب 1000 كيلوغرام، وأن تحركاته البطيئة قد تؤدي إلى إصابات خطيرة، داعية السكان إلى الابتعاد عنه، وأشارت إلى أن الفقمة سبق أن تسببت بحوادث مشابهة في مناطق أخرى من الولاية.

وبعد احتواء الموقف، أكدت السلطات المحلية متابعة تحركات الفقمة وإبعادها عن المناطق السكنية، مع تشديد الدعوات للسكان إلى تجنب الاقتراب منها، حفاظاً على السلامة العامة، في ظل استمرار الظواهر المرتبطة بظهور الفقمات على الشواطئ الأسترالية خلال موسم الراحة السنوي.