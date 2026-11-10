وفاةٌ و29 إصابة بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ24 الماضية ‏

دمشق-سانا
توفي شخص وأصيب 29 آخرون، جراء حوادث سير وحرائق عدة في مناطق مختلفة من سوريا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الثلاثاء، بأن فرقه استجابت لـ17 حادث سير، أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 22 آخرين، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية ونقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت آثار الحوادث، وأمّنت مواقعها.
ودعا الدفاع المدني السائقين إلى تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للمركبات وسلامة المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات التي تشتت الانتباه أثناء القيادة، ولا سيما استخدام الهاتف المحمول.
وفي سياق متصل، استجابت الفرق لـ28 حريقاً اندلعت في منازل ومحال تجارية، وطالت الأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، حيث تمكنت من إخمادها وتبريد مواقعها وتأمينها.
وأسفرت هذه الحرائق عن إصابة سبعة أشخاص، قدمت لهم الفرق الإسعافات الأولية اللازمة، إضافة إلى وقوع أضرار مادية في الممتلكات.
وشدد الدفاع المدني على ضرورة تجنب إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما بالقرب من المحاصيل الزراعية والأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل وعلى أطراف الطرقات، وإزالتها بطرق آمنة.
وكان شخصان توفيا، وأصيب 14 آخرون جراء حوادث سير وقعت في مختلف المحافظات السورية أمس الأول، واستجابت لها فرق الدفاع المدني.