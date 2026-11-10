وفاةٌ و29 إصابة بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ24 الماضية ‏

دمشق-سانا

توفي شخص وأصيب 29 آخرون، جراء حوادث سير وحرائق عدة في مناطق مختلفة من سوريا خلال الساعات الأربع ‏والعشرين الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الثلاثاء، بأن فرقه استجابت لـ17 حادث سير، أسفرت عن وفاة شخص ‏وإصابة 22 آخرين، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية ونقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت آثار ‏الحوادث، وأمّنت مواقعها.‏

ودعا الدفاع المدني السائقين إلى تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للمركبات وسلامة المكابح وماسحات الزجاج، ‏وتجنب السلوكيات التي تشتت الانتباه أثناء القيادة، ولا سيما استخدام الهاتف المحمول.‏

وفي سياق متصل، استجابت الفرق لـ28 حريقاً اندلعت في منازل ومحال تجارية، وطالت الأعشاب والأشجار والقمامة ‏والأسلاك الكهربائية، حيث تمكنت من إخمادها وتبريد مواقعها وتأمينها.‏

وأسفرت هذه الحرائق عن إصابة سبعة أشخاص، قدمت لهم الفرق الإسعافات الأولية اللازمة، إضافة إلى وقوع أضرار ‏مادية في الممتلكات.‏

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وشدد الدفاع المدني على ضرورة تجنب إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب ‏السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما بالقرب من المحاصيل الزراعية والأحراج، والامتناع ‏عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل وعلى أطراف الطرقات، وإزالتها بطرق آمنة.‏

وكان شخصان توفيا، وأصيب 14 آخرون جراء حوادث سير وقعت في مختلف المحافظات السورية أمس الأول، ‏واستجابت لها فرق الدفاع المدني.‏