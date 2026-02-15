راكب يهبط في طوكيو بدلاً من ماناغوا إثر خطأ في الرحلة

واشنطن-سانا

وصل أحد ركاب شركة «يونايتد إيرلاينز» إلى مدينة غير مقصده، بعد صعوده بالخطأ إلى طائرة متجهة لليابان، بدلاً من رحلته المقررة إلى نيكاراغوا.

وذكر موقع «فوكس نيوز» أن الراكب كان يخطط للسفر من لوس أنجلوس إلى ماناغوا مروراً بهيوستن، إلا أنه فوجئ بهبوط الطائرة في مطار هانيدا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وأوضح متحدث باسم الشركة أن «يونايتد إيرلاينز» تواصلت مع الجهات المعنية للتحقق من ملابسات الخطأ، وقدمت اعتذاراً للراكب مع تعويضات شملت أرصدة سفر واسترداد تكاليف الرحلة.

وبيّنت التفاصيل أن الراكب أدرك وجود خلل أثناء الرحلة عندما لاحظ أن مدة الطيران تجاوزت ست ساعات، في حين أن الرحلة إلى هيوستن تستغرق عادةً نحو ثلاث ساعات، وعقب وصوله إلى طوكيو أمضى ليلتين في أحد الفنادق قبل أن تُعاد جدولة رحلته إلى وجهته الأصلية.

وأشارت التقارير إلى أن الشركة عرضت في البداية تعويضاً بقيمة 300 دولار كرصيد سفر، قبل أن ترفع المبلغ لاحقاً إلى 1000 دولار.

