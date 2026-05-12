ولاية تكساس الأمريكية تتهم نتفليكس بالتجسس على المستخدمين وبيع بياناتهم

واشنطن-سانا

رفع كين باكستون المدعي العام لولاية تكساس الأمريكية دعوى قضائية اتهم فيها شركة نتفليكس، المتخصصة في خدمات البث المباشر، بالتجسس على الأطفال والمستخدمين الآخرين من خلال جمع بياناتهم دون موافقتهم وبتصميم منصتها بحيث تسبب الإدمان.

وذكرت ولاية تكساس في الدعوى وفق ما نقلت وكالة رويترز، أن نتفليكس ظلت لسنوات تقول للمستخدمين: إنها لا تجمع أو تشارك بياناتهم، في حين أنها كانت في الواقع تتعقب عادات وتفضيلات المشاهدين وتبيعها إلى وسطاء البيانات التجارية وشركات تكنولوجيا الإعلانات، محققة أرباحاً تصل إلى مليارات الدولارات سنوياً.

كما اتُهمت الشركة -التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقراً- باستخدام “أنماط مستترة” سراً لإبقاء المستخدمين معتادين على المشاهدة، بما في ذلك ميزة التشغيل التلقائي التي تبدأ عرضاً جديداً عند انتهاء عرض آخر.

من جهته، قال متحدث باسم نتفليكس في بيان: إن الشركة تعتزم الرد على هذه الاتهامات في المحكمة، مضيفاً: إن هذه الدعوى تفتقر إلى الجدارة وتستند إلى معلومات غير دقيقة ومشوهة.

واعتبر أن نتفليكس تلتزم بقوانين الخصوصية وحماية البيانات في كل مكان تعمل فيه.

