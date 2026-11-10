بريمن-سانا
يمثل التواصل الاجتماعي أحد الجوانب المهمة في الحياة الجامعية، لما يوفره من فرص لتبادل الخبرات واكتساب المهارات وبناء علاقات إنسانية تسهم في تعزيز الصحة النفسية وجودة الحياة، إلى جانب التحصيل العلمي والتطور الشخصي.
ووفق تقرير نشره موقع “فيز أورغ” العلمي أمس الإثنين، أجرى باحثون من جامعة كونستركتور الألمانية دراسة تناولت العلاقة بين الشعور بالوحدة والصحة والمشاركة الاجتماعية والحياة الأكاديمية لدى طلاب الجامعات.
وأظهرت النتائج أن التفاعل الاجتماعي يرتبط بقدرة الطلاب على التعامل مع الضغوط اليومية، كما بيّنت أن التوتر المعتدل قد يؤدي دوراً إيجابياً في تشجيعهم على خوض تجارب جديدة وتجاوز التردد في المبادرة والتعرف إلى الآخرين، بما يوسع دائرة مشاركتهم الاجتماعية.
وفيما يتعلق بدور المؤسسات التعليمية، شددت الدراسة على أهمية توفير بيئات جامعية تشجع على التعاون والتفاعل، من خلال اعتماد أساليب التعلم الجماعي، وتنظيم الأنشطة المشتركة والتطوعية وتطوير خدمات الإرشاد والدعم الطلابي، بما يتيح فرصاً متنوعة للمشاركة وتبادل الخبرات.
وعلى مستوى الطلاب، شجعت التوصيات على المبادرة بخطوات بسيطة، مثل التطوع لبعض الوقت والانضمام إلى مجموعات تتوافق مع الاهتمامات الشخصية، والتعرف إلى أشخاص جدد والانفتاح على ثقافات مختلفة، والاستفادة من نقاط القوة والقدرات الفردية في بناء علاقات اجتماعية إيجابية.
وتبرز أهمية هذه التوجهات في جعل الحياة الجامعية تجربة متكاملة تجمع بين المعرفة والتفاعل الإنساني، وتوفر للطلاب فرصاً أوسع للنمو الشخصي واكتساب الخبرات والاستعداد للحياة العملية.
تقرير: التواصل الاجتماعي يعزز الصحة النفسية وجودة الحياة لدى طلاب الجامعات
بريمن-سانا