تقرير: التواصل الاجتماعي يعزز الصحة النفسية وجودة الحياة لدى طلاب الجامعات

‎بريمن-سانا

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يمثل التواصل الاجتماعي أحد الجوانب المهمة في الحياة الجامعية، لما يوفره من فرص لتبادل ‏الخبرات واكتساب المهارات وبناء علاقات إنسانية تسهم في تعزيز الصحة النفسية وجودة الحياة، ‏إلى جانب التحصيل العلمي والتطور الشخصي‎.‎

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ووفق تقرير نشره موقع “فيز أورغ” العلمي أمس الإثنين، أجرى باحثون من جامعة كونستركتور ‏الألمانية دراسة تناولت العلاقة بين الشعور بالوحدة والصحة والمشاركة الاجتماعية والحياة ‏الأكاديمية لدى طلاب الجامعات.‏

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وأظهرت النتائج أن التفاعل الاجتماعي يرتبط بقدرة الطلاب على التعامل مع الضغوط اليومية، ‏كما بيّنت أن التوتر المعتدل قد يؤدي دوراً إيجابياً في تشجيعهم على خوض تجارب جديدة وتجاوز ‏التردد في المبادرة والتعرف إلى الآخرين، بما يوسع دائرة مشاركتهم الاجتماعية‎.‎

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وفيما يتعلق بدور المؤسسات التعليمية، شددت الدراسة على أهمية توفير بيئات جامعية تشجع على ‏التعاون والتفاعل، من خلال اعتماد أساليب التعلم الجماعي، وتنظيم الأنشطة المشتركة والتطوعية ‏وتطوير خدمات الإرشاد والدعم الطلابي، بما يتيح فرصاً متنوعة للمشاركة وتبادل الخبرات‎.‎

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وعلى مستوى الطلاب، شجعت التوصيات على المبادرة بخطوات بسيطة، مثل التطوع لبعض ‏الوقت والانضمام إلى مجموعات تتوافق مع الاهتمامات الشخصية، والتعرف إلى أشخاص جدد ‏والانفتاح على ثقافات مختلفة، والاستفادة من نقاط القوة والقدرات الفردية في بناء علاقات اجتماعية ‏إيجابية‎.‎

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وتبرز أهمية هذه التوجهات في جعل الحياة الجامعية تجربة متكاملة تجمع بين المعرفة والتفاعل ‏الإنساني، وتوفر للطلاب فرصاً أوسع للنمو الشخصي واكتساب الخبرات والاستعداد للحياة العملية‎.‎