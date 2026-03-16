إعادة دراسة أحافير أفعى عملاقة عاشت في أوروبا قبل نحو 4 ملايين عام

أثينا-سانا

سلّطت دراسة علمية حديثة، الضوء على أحافير أفعى عملاقة تُعرف باسم لاوفيس كروتالويدس (Laophis crotaloides) عاشت في أوروبا خلال العصر البليوسيني قبل نحو أربعة ملايين سنة، ويُقدّر طولها بين 3 و4 أمتار ويبلغ وزنها نحو 26 كغ، ما يجعلها من بين أكبر الأفاعي التي عُرفت في القارة الأوروبية القديمة.

وذكرت الدراسة التي نقلتها صحيفة The Times of India ونفذها باحثون من المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في صوفيا، أن الأحافير تشير إلى أن هذه الأفعى كانت تمتلك جسماً أكثر عضلية ووزناً مقارنةً بالكوبرا الملكية الحديثة، التي قد يصل طولها إلى 5.5 أمتار بينما لا يتجاوز وزنها نحو 9 كيلوغرامات، ما يدل على أن بنيتها الجسدية كانت أكثر ضخامة نسبة إلى طولها.

وكان عالم الحفريات البريطاني ريتشارد أوين اكتشف هذه الأحافير لأول مرة عام 1857 قرب مدينة سالونيك في شمال اليونان، حيث عُثر على عدة فقرات متحجرة أظهرت حجماً غير اعتيادي للأفعى، ليُطلق عليها لاحقاً اسم لاوفيس كروتالويدس.

وأظهرت المصادر العلمية أن الاهتمام العلمي بهذا النوع تجدد مع إعادة تحليل الأحافير عام 2016، عندما أعاد باحثون في علم الحفريات من جامعات أوروبية فحص الفقرات المكتشفة.