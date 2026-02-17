هواوي تقدم لأول مرة ميزة مراقبة السكري في ساعاتها الذكية

بكين-سانا

قدمت شركة هواوي الصينية ميزة مبتكرة لمراقبة خطر الإصابة بمرض السكري عبر ساعاتها الذكية، لتتفوق بذلك على منافستها “أبل” و”سامسونغ”، إلا أن هذه التقنية لا تغني عن أجهزة قياس السكر التقليدية عبر وخز الإصبع.

ونقل موقع TechRadar المتخصص بأخبار التكنولوجيا أن هذه الميزة أصبحت متاحة في ساعة “Watch GT 6 Pro” من هواوي، بعد تحديث رسمي أعلن عنه خلال معرض الصحة العالمي 2026 في دبي.

وتعتمد الساعة على تقنية مخطط التحجم الضوئي (PPG) ومستشعرات متعددة لتحليل عدة مؤشرات على مدى ثلاثة إلى أربعة عشر يوماً، ومن ثم عرض النتائج في تطبيق “Diabetes Risk” على الساعة، دون قياس مباشر لمستوى السكر في الدم بوحدات mmol/L أو mg/dL.

وتعد ساعة “Watch GT 6 Pro” الجهاز الوحيد حالياً من هواوي المزود بهذه الميزة، فيما تعمل الشركة على تعميمها على منتجات أخرى مستقبلاً، ورغم ذلك لا تتوفر الساعة في بعض الدول مثل الولايات المتحدة، كما لم تُجرَ بعد اختبارات مستقلة لمقارنة دقة قراءتها مع أجهزة قياس الجلوكوز التقليدية.

يشار إلى أن هذه التقنية قد تمثل خطوة متقدمة في متابعة مرضى السكري وتقييم احتمالية الإصابة به، لكنها لا تغني عن الفحوصات الطبية الدقيقة التي يجريها الطبيب أو الطاقم الصحي.