دراسة بريطانية ترصد آلية تواصل بين يرقات الفراشات والنمل

لندن-سانا

أظهرت دراسة بريطانية أن بعض يرقات الفراشات تعتمد على إشارات اهتزازية منتظمة تشبه الإيقاع للتواصل مع النمل، بهدف الحصول على الحماية والغذاء داخل مستعمراته.

ووفقاً لدراسة نُشرت في دورية “حوليات أكاديمية نيويورك للعلوم”، لا تكتفي هذه اليرقات بتقليد الروائح الكيميائية للنمل، بل تستخدم أيضاً إشارات إيقاعية دقيقة تمكّنها من الاندماج في المستعمرة، وإقناع أفرادها بأنها جزء منها.

وأوضحت الباحثة المشاركة في الدراسة كيارا دي غريغوريو من جامعة وارويك البريطانية أن بعض اليرقات تُنقل إلى أعشاش النمل وتحظى بالحماية من المفترسات، مقابل إفراز مواد سكرية يتغذى عليها النمل، أو عبر تقليد سلوكه وإشاراته.

وأشار الباحثون إلى أن محاكاة الإيقاع المستخدم في تواصل النمل تؤدي دوراً أساسياً في تعزيز فرص بقاء اليرقات داخل المستعمرة، ما يكشف جانباً سلوكياً جديداً في العلاقات المتبادلة بين الكائنات الصغيرة في الطبيعة.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج تسلط الضوء على تعقيد أنماط التواصل في عالم الحشرات، وتفتح المجال أمام مزيد من الدراسات لفهم آليات التفاعل، والتكيف بين الأنواع المختلفة داخل النظم البيئية.

