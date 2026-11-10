مقتل 5 طالبات وإصابة 21 إثر انقلاب حافلة في بِركةٍ جنوب كمبوديا

بنوم بنه-سانا
أعلنت الشرطة الكمبودية، اليوم الثلاثاء، مقتل خمس طالبات وإصابة 21 أخريات، إثر انقلاب حافلة تقلّ طلاباً من مدرسة خاصة في بركةٍ مائية بمقاطعة كاندال جنوب البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء شينخوا عن رئيس شرطة المرور في المقاطعة، نوف سوخون، قوله: إن الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 8 في مقاطعة خساش كاندال، عند الساعة الـ 7:10 صباحاً بالتوقيت المحلي، موضحاً أن خمس طالبات لقين مصرعهن، فيما أُصيبت 21 أخريات، ثلاث منهن لا يزلن في حالة حرجة.
وأوضح سوخون أن السلطات احتجزت سائق الحافلة، بينما نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وتُعد حوادث الغرق من المخاطر المتكررة في كمبوديا، إذ تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى وفاة نحو 1300 شخص سنوياً جراء الغرق، وهو ما يقارب ضعف المتوسط الإقليمي وأكثر من ضعفي المعدل العالمي، فيما تزيد الأمطار الموسمية والفيضانات من مخاطر هذه الحوادث، وخصوصاً في المناطق المحاذية لنهر ميكونغ وبحيرة تونلي ساب.