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مقتل 5 طالبات وإصابة 21 إثر انقلاب حافلة في بِركةٍ جنوب كمبوديا

كمبوديا مقتل 5 طالبات وإصابة 21 إثر انقلاب حافلة في بِركةٍ جنوب كمبوديا
موقع حادث غرق الحافلة في بركة مياه في كمبوديا- شينخوا

بنوم بنه-سانا‏

أعلنت الشرطة الكمبودية، اليوم الثلاثاء، مقتل خمس طالبات وإصابة 21 أخريات، إثر انقلاب حافلة تقلّ طلاباً من ‏مدرسة ‏خاصة في بركةٍ مائية بمقاطعة كاندال جنوب البلاد.‏

ونقلت وكالة الأنباء شينخوا عن رئيس شرطة المرور في المقاطعة، نوف سوخون، قوله: إن الحادث وقع على الطريق ‌‏الوطني رقم 8 في مقاطعة خساش كاندال، عند الساعة الـ 7:10 صباحاً بالتوقيت المحلي، موضحاً أن خمس طالبات ‏لقين ‏مصرعهن، فيما أُصيبت 21 أخريات، ثلاث منهن لا يزلن في حالة حرجة.‏

وأوضح سوخون أن السلطات احتجزت سائق الحافلة، بينما نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.‏

وتُعد حوادث الغرق من المخاطر المتكررة في كمبوديا، إذ تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى وفاة نحو 1300 ‌‏شخص سنوياً جراء الغرق، وهو ما يقارب ضعف المتوسط الإقليمي وأكثر من ضعفي المعدل العالمي، فيما تزيد ‌‏الأمطار الموسمية والفيضانات من مخاطر هذه الحوادث، وخصوصاً في المناطق المحاذية لنهر ميكونغ وبحيرة تونلي ‌‏ساب.‏

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