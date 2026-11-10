العراق ولبنان يبحثان تسهيل نقل البضائع وتفعيل نظام الترانزيت

بغداد-سانا
بحث العراق ولبنان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومقترحاً لتنظيم دخول البضائع اللبنانية إلى الأسواق العراقية بواسطة شاحنات النقل اللبنانية حصراً، عبر منفذي القائم على الحدود مع سوريا، وطريبيل على الحدود مع الأردن، إلى جانب تفعيل نظام الترانزيت، بما يتيح مرونة في نقل البضائع ويعزز حركة التجارة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر الوائلي قوله، في بيان عقب اجتماع عقده أمس الإثنين مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر بساط: إن الجانبين ناقشا المعوقات التي تواجه حركة التبادل التجاري، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف نقل البضائع من لبنان إلى العراق، وبحثا آليات وإجراءات من شأنها خفض الكلف اللوجستية واختصار الوقت، بما يعزز انسيابية التجارة ويسهل وصول المنتجات اللبنانية إلى الأسواق العراقية.
وأضاف الوائلي، أن الاجتماع تناول أيضاً سبل تعزيز التبادل التجاري وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات وتوسيع مجالات استيراد المنتجات اللبنانية، مؤكداً وجود توجيهات من رئيس مجلس الوزراء العراقي لتطوير التعاون والتنسيق المشترك، وتذليل العقبات التي تواجه حركة التجارة، وتوفير التسهيلات اللازمة للقطاعين التجاري والاستثماري، بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
ويُقابل منفذ القائم العراقي معبر البوكمال السوري، الذي أعادت سوريا افتتاحه أمام حركة المسافرين والشاحنات في 14 حزيران 2025، فيما يقع منفذ طريبيل على الحدود العراقية الأردنية.
وتأتي هذه المباحثات في إطار مساعي البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع التبادل التجاري مع دول الجوار، وفي مقدمتها سوريا، فيما من المقرر أن يزور رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي لبنان في 18 تشرين الثاني الجاري، وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية العراقية.