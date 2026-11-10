العراق ولبنان يبحثان تسهيل نقل البضائع وتفعيل نظام الترانزيت

بغداد-سانا‏

بحث العراق ولبنان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومقترحاً لتنظيم دخول البضائع اللبنانية ‏إلى الأسواق العراقية بواسطة شاحنات النقل اللبنانية حصراً، عبر منفذي القائم على الحدود مع سوريا، وطريبيل على ‏الحدود مع الأردن، إلى جانب تفعيل نظام الترانزيت، بما يتيح مرونة في نقل البضائع ويعزز حركة التجارة.‏

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر الوائلي قوله، في بيان عقب اجتماع ‏عقده أمس الإثنين مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر بساط: إن الجانبين ناقشا المعوقات التي تواجه حركة ‏التبادل التجاري، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف نقل البضائع من لبنان إلى العراق، وبحثا آليات وإجراءات من شأنها ‏خفض الكلف اللوجستية واختصار الوقت، بما يعزز انسيابية التجارة ويسهل وصول المنتجات اللبنانية إلى الأسواق ‏العراقية.‏

وأضاف الوائلي، أن الاجتماع تناول أيضاً سبل تعزيز التبادل التجاري وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة بين البلدين، ‏وتشجيع الاستثمارات وتوسيع مجالات استيراد المنتجات اللبنانية، مؤكداً وجود توجيهات من رئيس مجلس الوزراء ‏العراقي لتطوير التعاون والتنسيق المشترك، وتذليل العقبات التي تواجه حركة التجارة، وتوفير التسهيلات اللازمة ‏للقطاعين التجاري والاستثماري، بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.‏

ويُقابل منفذ القائم العراقي معبر البوكمال السوري، الذي أعادت سوريا افتتاحه أمام حركة المسافرين والشاحنات في 14 ‏حزيران 2025، فيما يقع منفذ طريبيل على الحدود العراقية الأردنية.‏

وتأتي هذه المباحثات في إطار مساعي البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع التبادل التجاري مع دول الجوار، وفي ‏مقدمتها سوريا، فيما من المقرر أن يزور رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي لبنان في 18 تشرين الثاني الجاري، ‏وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية العراقية‏.‏