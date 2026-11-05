جولة تفقدية في منفذ كسب الحدودي لبحث تطوير بنيته التحتية وتعزيز كفاءته ‏

اللاذقية-سانا
أجرى معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لشؤون المنافذ، تميم الصواغي، برفقة وفد من الإدارة المركزية للهيئة، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية في منفذ كسب الحدودي بريف اللاذقية، للاطلاع على واقع العمل والإجراءات المتبعة في حركة عبور المسافرين والآليات، وبحث سبل تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات المقدمة فيه.
وذكرت الهيئة عبر قناتها على التلغرام، أن الوفد اطلع خلال الجولة على سير العمل اليومي في المنفذ، وناقش الخطط والمشاريع المقترحة لتطوير مرافقه، والاحتياجات الفنية والخدمية واللوجستية اللازمة لتحديث بنيته التحتية ورفع قدرته الاستيعابية، بما يسهم في تسهيل حركة العبور وتخفيف الضغط عليه.
من جهته أوضح مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة، مازن علوش لمراسل سانا، أن الجولة تهدف إلى تقييم واقع العمل في المنفذ وتحديد احتياجات تطويره، بما يسهم في تحديث مرافقه ورفع كفاءته وتسهيل إجراءات عبور المسافرين والآليات.
وسجّل منفذ كسب الحدودي عبور أكثر من 165 ألف مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفق بيانات الهيئة بالتزامن مع تنفيذ أعمال لتحديث مرافقه وتوسيع ساحاته التشغيلية.