جولة تفقدية في منفذ كسب الحدودي لبحث تطوير بنيته التحتية وتعزيز كفاءته ‏

اللاذقية-سانا‏

أجرى معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لشؤون المنافذ، تميم الصواغي، برفقة ‏وفد من الإدارة المركزية للهيئة، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية في منفذ كسب الحدودي بريف ‏اللاذقية، للاطلاع على واقع العمل والإجراءات المتبعة في حركة عبور المسافرين ‏والآليات، وبحث سبل تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات المقدمة فيه.‏

وذكرت الهيئة عبر قناتها على التلغرام، أن الوفد اطلع خلال الجولة على سير العمل ‏اليومي في المنفذ، وناقش الخطط والمشاريع المقترحة لتطوير مرافقه، والاحتياجات الفنية ‏والخدمية واللوجستية اللازمة لتحديث بنيته التحتية ورفع قدرته الاستيعابية، بما يسهم في ‏تسهيل حركة العبور وتخفيف الضغط عليه.‏

من جهته أوضح مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة، مازن علوش لمراسل ‏سانا، أن الجولة تهدف إلى تقييم واقع العمل في المنفذ وتحديد احتياجات تطويره، بما ‏يسهم في تحديث مرافقه ورفع كفاءته وتسهيل إجراءات عبور المسافرين والآليات.‏

وسجّل منفذ كسب الحدودي عبور أكثر من 165 ألف مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى ‏من العام الجاري، وفق بيانات الهيئة بالتزامن مع تنفيذ أعمال لتحديث مرافقه وتوسيع ‏ساحاته التشغيلية.‏