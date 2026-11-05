أكثر من 2250 ضبطاً تموينياً في اللاذقية وطرطوس خلال تشرين الأول الماضي

اللاذقية-سانا‏

نظّمت مديريتا التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي اللاذقية وطرطوس ‌‏2253 ضبطاً تموينياً خلال شهر تشرين الأول الماضي، في إطار تعزيز الرقابة على ‏الأسواق، والحد من الغش والتلاعب، وضمان جودة السلع وسلامتها، وحماية حقوق ‏المستهلكين، وترسيخ الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة.‏

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظتين، عبد الوهاب السفر، ‏لمراسل سانا، أمس الأربعاء، أن المديريتين نفّذتا 1148 دورية رقابية ميدانية، شملت ‌‏9842 فعالية تجارية في مختلف المناطق وأسفرت عن تنظيم 2253 ضبطاً تموينياً ما ‏يعكس اتساع نطاق العمل الرقابي والمتابعة المباشرة لواقع الأسواق.‏

بناء بيئة تجارية تدعم الجودة والمنافسة

وبين السفر أن حماية صحة المواطنين وسلامة الغذاء ومكافحة الغش والتلاعب تشكّل ‏أولويات العمل، مشيراً إلى التوجه نحو تعزيز الرقابة الاستباقية وتوظيف البيانات ‏والتقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء وتسريع الاستجابة.‏

‏ولفت السفر إلى أن السوق المنضبط يقوم على الالتزام والوعي وتراجع المخالفات، بما ‏يتيح للتجار والمنتجين الملتزمين فرصاً للتميز والابتكار، ويعزز المنافسة القائمة على ‏الجودة والسعر العادل، بعيداً عن الغش والاحتكار والممارسات الضارة بالمستهلك ‏والتاجر.‏

وأكد السفر أن الهدف هو بناء بيئة تجارية حديثة تضمن سلامة المستهلك وحقوقه، ‏وتعزز دور التاجر الملتزم كشريك في تطوير السوق، وتجعل الرقابة أداة لترسيخ النزاهة ‏وتكافؤ الفرص، بما يدعم الجودة والابتكار والمنافسة.‏

وتندرج هذه الحصيلة في إطار تطوير العمل الرقابي عبر اعتماد الضبوط الإلكترونية ‏ورموز الاستجابة السريعة (‏QR‏)، وتوظيف البيانات لتوجيه الجولات الميدانية واستباق ‏المخالفات.‏

وأطلقت المديريتان في وقت سابق مبادرات لتعزيز الالتزام الطوعي، أبرزها مبادرة ‌‏“التاجر الملتزم” في آب الماضي بهدف تعزيز الشراكة بين التجار والجهات الرقابية، ‏وترسيخ سوق أكثر شفافية وانضباطاً.‏