فنانة صينية تحوّل الملابس المستعملة إلى أعمال فنية تفاعلية في لندن

لندن-سانا

يحتضن «غاليري هايوارد» في لندن معرضاً شاملاً للفنانة الصينية يين شيوزهن، التي تحوّل الملابس المستعملة ومواد معاداً تدويرها، إلى أعمال تركيبية تفاعلية تعكس الذاكرة الفردية والوعي الجمعي.

ويقدّم المعرض، المقام لأول مرة لها في المملكة المتحدة، محطات من مسيرتها الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود، حيث تستخدم القماش كـ «جلد ثانٍ» يحمل بصمات الهوية والتحولات الاجتماعية.

وبحسب تقرير نشرته شبكة «CNN»، يضم المعرض عملاً بعنوان «A Heart to Heart» بارتفاع نحو ثمانية أمتار، صُمّم على هيئة قلب بشري يتيح للزوار الجلوس داخله والتحاور، في تجربة فنية تركز على التواصل الإنساني في عالم مضطرب.

وولدت شيوزهن في بكين وتدرّبت بداية على الرسم الزيتي، قبل أن تتجه منذ تسعينيات القرن الماضي إلى استخدام الملابس المستعملة في أعمالها، بدءاً من عملها «صندوق الملابس» عام 1995، الذي ضم قطعاً شخصية محفوظة في صندوق خشبي مملوء بالإسمنت، في تعبير رمزي عن الذاكرة والهوية.

كما وثّقت في أعمال لاحقة التحولات العمرانية السريعة في بكين، ومنها «المدينة المدمّرة» عام 1996، قبل أن توسّع تجربتها إلى مشاريع عالمية مثل سلسلة «المدن المحمولة»، التي تعيد فيها تشكيل مدن داخل حقائب سفر باستخدام ملابس يتبرع بها سكان كل مدينة.

وتواصل الفنانة في أحدث أعمالها التركيز على البعد الإنساني، إذ يشكل الحوار داخل فضاء العمل الفني جزءاً من التجربة، في دعوة للتأمل والتواصل من القلب إلى القلب.