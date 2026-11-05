سوريا وألمانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي

برلين- سانا‏

بحث وفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال زيارة إلى العاصمة الألمانية ‏برلين استمرت يومين، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين سوريا وألمانيا، ‏وتطوير الشراكات بين الجامعات والمؤسسات العلمية في البلدين، بما يسهم في دعم قطاع ‏التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا.‏

وضم الوفد معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب الدكتور عبد الحميد ‏الخالد، والمدير العام للهيئة العليا للبحث العلمي الدكتور نبيل قوشجي، ومديرة مكتب ‏التعاون الدولي في الوزارة الدكتورة حنان أبو حطب، بمشاركة القائم بأعمال السفارة ‏السورية في برلين محمد براء شكري.‏

وشملت الزيارة لقاءات مع مسؤولين في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي ‏والتنمية (‏BMZ‏)، وعدد من أعضاء البرلمان الألماني (البوندستاغ)، وممثلين عن الهيئة ‏الألمانية للتبادل الأكاديمي (‏DAAD‏)، إضافة إلى لقاء في الوزارة الاتحادية للبحث ‏والتكنولوجيا والفضاء مع مدير إدارة شؤون التعليم العالي بيتر غرايسل.‏

وتناولت المباحثات التحديات التي تواجه الجامعات السورية، وأولويات تطوير منظومة ‏التعليم العالي والبحث العلمي، وإمكانية توسيع برامج التبادل الأكاديمي بين الجامعات ‏السورية والألمانية، ودعم المنح الدراسية، وتحديث المناهج، وتأهيل الكوادر التدريسية ‏والبحثية، فضلاً عن فرص المساهمة في تجهيز المخابر العلمية وتعزيز المشاريع البحثية ‏المشتركة.‏

حوار أكاديمي ألماني سوري في جامعة هومبولدت

وشارك الوفد في فعالية الحوار الألماني السوري حول التعليم العالي، بعنوان “التعليم ‏العالي في مسار التحول السوري”، التي استضافتها جامعة هومبولدت في برلين، ونظمتها ‏منصة “بداية جديدة لسوريا” بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية وبحثية، بمشاركة ممثلين عن ‏جهات حكومية ألمانية، وباحثين وأكاديميين سوريين مقيمين في ألمانيا.‏

وناقشت الفعالية أولويات إصلاح منظومة التعليم العالي في سوريا، ودور التعاون الدولي ‏والشراكات الجامعية في دعم تطويرها، إلى جانب مساهمة الكفاءات العلمية السورية في ‏الخارج في نقل الخبرات وتعزيز البحث العلمي، وبناء القدرات الأكاديمية.‏

الخالد: نعمل على تحويل المباحثات إلى فرص تعاون أكاديمي وعلمي

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون ‏الطلاب عبد الحميد الخالد، أن الزيارة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون ‏الدولي وبناء شراكات أكاديمية وعلمية تسهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث ‏العلمي في سوريا، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية.‏

وأشار إلى أن المباحثات مع الجهات الألمانية ركزت على تسهيل الزيارات والتبادلات ‏الأكاديمية في الاتجاهين، ودراسة آليات دعم المنح الدراسية للطلاب السوريين، ‏والمساهمة في تطوير وتجهيز المخابر العلمية والبحثية، فضلاً عن تحديث المناهج ‏وتأهيل الكوادر الأكاديمية، وتعزيز البحث العلمي المشترك.‏

ولفت الخالد إلى حرص الوفد على الاستماع إلى رؤى ومقترحات الأكاديميين والباحثين ‏السوريين المقيمين في ألمانيا بشأن التحديات التي تواجه الجامعات السورية وسبل ‏معالجتها، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين الكفاءات العلمية السورية في الداخل والخارج، ‏والاستفادة من خبراتها في التدريس والإشراف الأكاديمي المشترك والمشاريع البحثية ‏والزيارات العلمية.‏

وأعرب عن أمله في أن تشكل اللقاءات أساساً لمزيد من التنسيق مع المؤسسات الألمانية ‏المعنية، بهدف دراسة المقترحات المطروحة وتحديد فرص التعاون وآليات تنفيذها وفق ‏الإمكانات المتاحة، بما يسهم في دعم الطلاب والباحثين وتطوير منظومة التعليم العالي في ‏سوريا.‏

كرم: الكفاءات السورية في الخارج قادرة على الإسهام في تطوير الجامعات

من جانبه، أكد الباحث والمحاضر في جامعة دارمشتات التقنية بألمانيا ومؤسس المجلس ‏العلمي السوري الدكتور سامر كرم، في تصريح مماثل، أن زيارة الوفد شكلت فرصة ‏لتعزيز الحوار الأكاديمي بين البلدين، والبحث عن آليات تعاون عملية ومستدامة تستجيب ‏لاحتياجات الجامعات السورية في المرحلة الحالية.‏

وأوضح كرم أن المجلس العلمي السوري، الذي يضم أكثر من 200 أكاديمي وخبير ‏سوري من داخل سوريا وخارجها، يسعى إلى الإسهام في ربط الجامعات السورية ‏بالمؤسسات الأكاديمية والبحثية الدولية، وتبادل الخبرات، ودعم تطوير المناهج والبرامج ‏التعليمية والمشاريع البحثية المشتركة.‏

وأشار إلى أن الكفاءات العلمية السورية في الخارج يمكن أن تؤدي دوراً محورياً في ‏تطوير قطاع التعليم العالي، بالتعاون مع الأكاديميين داخل سوريا، من خلال المشاركة في ‏التدريس والإشراف الأكاديمي، وتسهيل الزيارات العلمية والتبادل الأكاديمي، وبناء ‏شراكات مستدامة بين الجامعات السورية والألمانية.

وأعرب كرم عن أمله في أن تشكل اللقاءات بداية لمسار تعاون مستمر، وأن تترجم ‏المناقشات إلى خطوات عملية ومشاريع مشتركة تفتح آفاقاً جديدة أمام الطلاب والباحثين ‏السوريين، وتسهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا.‏

الجامعة الألمانية الأردنية تدعو إلى توسيع الشراكة ‏

وفي سياق متصل، أكد الأستاذ الدكتور رالف روسكوبف، نائب رئيس الجامعة الألمانية ‏الأردنية للشؤون الدولية، ومدير مشروع سوريا التابع للهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي ‌‏(‏DAAD‏)، لـ سانا أهمية التعليم العالي في دعم مسارات إعادة بناء سوريا وإصلاح مؤسساتها ‏وتعزيز ارتباطها بالمجتمع الدولي.‏

وقال روسكوبف: إن الجامعة الألمانية الأردنية، بدعم من الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي ‏وتمويل من وزارة الخارجية الألمانية، تمد يد التعاون إلى وزارة التعليم العالي والبحث ‏العلمي السورية والجامعات السورية، داعياً المجتمع الدولي إلى الاستفادة من الفرصة ‏المتاحة لتعزيز الحوار البنّاء وبناء القدرات.‏

وتأتي زيارة الوفد في إطار المساعي الرامية إلى توسيع التعاون العلمي والأكاديمي مع ‏المؤسسات الدولية، والاستفادة من الخبرات السورية في الخارج لدعم الجامعات ومراكز ‏البحث العلمي، وتطوير فرص التعليم والتأهيل والبحث العلمي في سوريا، بما يمهد لإقامة ‏شراكات طويلة الأمد بين المؤسسات الأكاديمية السورية ونظيراتها الدولية.‏

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