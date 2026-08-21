سبوتيفاي يتيح مواءمة الموسيقا مع إيقاع الجري عبر وضع جديد

واشنطن-سانا

أطلقت منصة «سبوتيفاي» وضعاً جديداً يحمل اسم «Running Mode»، يتيح للمستخدمين إنشاء قوائم موسيقية مخصصة لتمارين الجري، وفق مدة التمرين ونوعه والذوق الموسيقي، مع إمكانية اختيار أغانٍ تتناسب مع إيقاع خطواتهم أثناء الركض.

وذكرت المنصة عبر مدونتها الرسمية أول أمس أن الميزة بدأت بالوصول تدريجياً إلى مشتركي «Spotify Premium» على أجهزة «أندرويد» في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا والسويد، على أن يختلف توفرها بحسب المنطقة والحساب.

ويتيح الوضع الجديد الاختيار من بين 25 إعداداً مسبقاً لأنماط مختلفة من الجري والموسيقا، تشمل الجري الخفيف وتمارين الفترات والتمارين الهرمية والجلسات الطويلة، إضافة إلى تحديد مدة التمرين بين 10 و90 دقيقة واختيار الأنواع الموسيقية المفضلة.

كما تتضمن الميزة خيار «Beat Matching» الذي يسمح بتحديد عدد النبضات الموسيقية في الدقيقة واختيار أغانٍ تتوافق مع الإيقاع المطلوب، فيما تشير «سبوتيفاي» إلى أن 160 نبضة في الدقيقة من الإعدادات الشائعة، بينما قد يفضل بعض العدائين إيقاعات تتراوح بين 170 و180 نبضة في الدقيقة.

ويمكن للمستخدمين كذلك تعديل سرعة تشغيل الأغاني بصورة طفيفة للحفاظ على الإيقاع المحدد، أو تعطيل هذا الخيار والاستماع إليها بسرعتها الأصلية، إلى جانب إمكانية تفعيل إشارات صوتية باللغة الإنكليزية لتقديم التوجيه والتشجيع أثناء التمرين.

وتسعى «سبوتيفاي» من خلال الوضع الجديد إلى تقديم تجربة استماع أكثر تخصيصاً للعدائين، من خلال قوائم تتكيف مع مدة التمرين ونوعه والإيقاع المناسب للمستخدم، مع إمكانية تحديثها يومياً وحفظ القوائم المفضلة لاستخدامها في جولات لاحقة.