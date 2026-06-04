ابتكار طبي غير جراحي لتنظيم ضربات القلب باستخدام الموجات فوق الصوتية

واشنطن-سانا

طوّر باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) جهازاً طبياً غير جراحي لتنظيم ضربات القلب يعتمد على الموجات فوق الصوتية، في خطوة تُعد تقدماً مهماً نحو بدائل آمنة للمنظمات القلبية المزروعة تقليدياً.

ووفقاً لتقرير نشره موقع MIT News أمس الأربعاء، ونُشرت نتائجه العلمية في مجلة Nature Biomedical Engineering، فقد طوّر الباحثون جهازاً قابلاً للارتداء على شكل ملصق طبي صغير يوضع على الصدر، ويعمل عبر إرسال نبضات من الموجات فوق الصوتية لتحفيز عضلة القلب.

وبيّن الباحثون أن الموجات فوق الصوتية تُفعّل قنوات أيونية في خلايا القلب، ما يسمح بدخول الكالسيوم إلى الخلايا وتحفيز انقباضها بشكل منظم، الأمر الذي يتيح التحكم في إيقاع ضربات القلب بدقة.

وأظهرت التجارب المخبرية على خلايا قلب بشرية مُعدلة وراثياً استجابة منتظمة للموجات فوق الصوتية، فيما بينت التجارب على الجرذان قدرة الجهاز على تصحيح اضطرابات نظم القلب واستعادة الإيقاع الطبيعي بسرعة ودون الحاجة إلى تدخل جراحي.

وطوّر الفريق نموذجاً أولياً يتكون من ملصق بحجم طابع بريدي مزود بمحوّلات دقيقة لإطلاق الموجات فوق الصوتية، إضافة إلى وحدة إلكترونية محمولة تحتوي على مصادر الطاقة والتحكم.

وأشار الباحثون إلى أنهم يعملون على دمج هذه التقنية مع أنظمة تصوير بالموجات فوق الصوتية، بهدف تطوير ملصقات ذكية قادرة على المراقبة والتحفيز العلاجي في الوقت نفسه.

كما لفتوا إلى أن التقنية تعتمد على أسلوب “السونوجينيتكس”، الذي يقوم على تعديل الخلايا وراثياً لجعلها أكثر استجابة للموجات فوق الصوتية، بما يتيح تحكماً أدق في نشاط القلب.

وقد يمهد هذا الابتكار مستقبلاً لتطوير بدائل غير جراحية لأجهزة تنظيم ضربات القلب التقليدية، مع إمكانات واسعة لتطبيقه في مجالات طبية أخرى.