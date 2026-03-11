آبل تدرس استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في تصنيع هياكل آيفون وآبل ووتش

واشنطن-سانا

تعتزم شركة آبل الأمريكية استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في تصنيع هياكل أجهزتها المصنوعة من الألمنيوم، في خطوة تهدف إلى زيادة كفاءة الإنتاج وتقليل استهلاك المواد.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن الشركة، أن تطبيق هذه التقنية سيبدأ أولاً في ساعات آبل ووتش، مع إمكانية توسيع استخدامها لاحقاً لتشمل هواتف آيفون.

وتعد هذه الخطوة امتداداً لتجارب سابقة للشركة في استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لهياكل التيتانيوم في ساعة آبل ووتش ألترا 3، حيث يعمل فريقا التصميم والتصنيع على تطوير أساليب إنتاج مبتكرة تسهم في تقليل الهدر وتسريع عمليات التصنيع.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مساعي آبل لتطوير أجهزة أكثر كفاءة ومرونة في التصميم، في إطار استراتيجيتها المستمرة لتبني أحدث تقنيات التصنيع وتعزيز الابتكار في منتجاتها.