بعمر 9 سنوات.. طفل أمريكي يدخل موسوعة غينيس عبر لعبة الحجلة

واشنطن-سانا

سجل طفل أمريكي يبلغ من العمر تسع سنوات رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد أن أكمل رسم مسار لعبة الحجلة والقفز عبره في أقل من دقيقة.

ونقلت قناة “دبليو بي كي أو تي في” الأمريكية أمس الثلاثاء عن الطفل داكستون هانتر، من مدينة بولينغ غرين بولاية كنتاكي قوله: إنه استلهم فكرة المشاركة في موسوعة غينيس من والده وشقيقه، اللذين يحمل كل منهما رقماً قياسياً في الموسوعة، ما شجعه على البحث عن تحد يناسب عمره.

وأوضح داكستون أنه اختار لعبة الحجلة، فرسم مساراً مكوناً من عشرة مربعات مرقمة، ثم أكمله بالعودة إلى نقطة البداية خلال 48.27 ثانية، محققاً الرقم القياسي في فئة من هم دون السادسة عشرة.

وأكدت والدته، أميليا، أن ابنها عمل على تحقيق هدفه بإصرار حتى تمكن من تسجيل الرقم القياسي، مشيرة إلى أن ثلاثة من أفراد الأسرة يحملون الآن ألقاباً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وتعد موسوعة غينيس للأرقام القياسية، التي صدرت لأول مرة عام 1955، من أبرز المراجع العالمية المعنية بتوثيق الإنجازات والأرقام القياسية في مختلف المجالات.