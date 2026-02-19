شراكة بين ميتا وإنفيديا لتعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وحماية البيانات

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “ميتا” إبرام اتفاقية طويلة الأمد مع شركة “إنفيديا” لشراء الملايين من معالجات الرسوميات المتطورة من طرازي “Blackwell” و”Rubin”، في خطوة تعكس تسارع الاستثمارات العالمية، في مجال الذكاء الاصطناعي خلال عام 2026.

وذكر موقع “The Verge” المتخصص بأخبار التكنولوجيا، أن الاتفاق يتضمن اعتماد تقنية “الحوسبة السرّية” من إنفيديا داخل تطبيق “واتساب”، بما يتيح تشغيل مزايا ذكاء اصطناعي متقدمة مع ضمان حماية البيانات أثناء نقلها ومعالجتها، الأمر الذي يمكّن المستخدمين من الاستفادة من مساعدين رقميين دون المساس بخصوصية الرسائل أو البيانات الحساسة.

وبموجب الشراكة، ستصبح “ميتا” أول شركة تنشر معالجات “Grace CPU” من إنفيديا بشكل مستقل لتشغيل مهام الاستدلال وأحمال العمل المرتبطة بالوكلاء الأذكياء بكفاءة عالية، إضافة إلى استخدام مفاتيح الشبكات المتقدمة “Spectrum-X Ethernet” لتعزيز سرعة الاتصال داخل مراكز البيانات.

كما تخطط الشركة لإنشاء عشرات مراكز البيانات الجديدة خلال السنوات المقبلة، ضمن خطة توسع استثماري طويلة الأمد، بهدف دعم الطلب المتزايد على الخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سباق عالمي متصاعد بين شركات التكنولوجيا، لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع التركيز على أمن المعلومات وحماية الخصوصية، بما يعزز البنية التحتية الرقمية، ويواكب التطور المتسارع في هذا القطاع.