دمشق-سانا
قرر مجلس التعليم العالي في جلسته الثانية المنعقدة اليوم الأحد، فتح باب التسجيل المباشر في الجامعات الخاصة للطلاب الذين لم يتم قبول رغباتهم في المفاضلات السابقة، حيث ستصدر كل جامعة إعلانها الخاص بالتفاصيل المتعلقة بالتسجيل لديها.
ووفق بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي تلقت سانا نسخة منه، يشترط للتسجيل المباشر تحقيق الحدود الدنيا المطلوبة وفق نتائج مفاضلة ملء الشواغر، والتقيد بالكتلة ذاتها، دون السماح بالتحويل بين الكتل، مبيناً أن القبول في المقاعد المتاحة سيكون وفق تسلسل المعدلات.
وأوضحت الوزارة أن التسجيل يبدأ غداً الإثنين الموافق 30 تشرين الثاني، ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي يوم الخميس 3 كانون الأول، حيث تُغلق قوائم التسجيل وتُرفع أسماء الطلاب المسجلين، ولن يُعتمد أي تسجيل بعد هذا الموعد.
وكانت الوزارة أعلنت في 25 تشرين الثاني الجاري السماح للطلاب المقبولين بموجب مفاضلات القبول الجامعي للعامين الدراسيين 2024-2025 و2025-2026، ممن ثبّتوا تسجيلهم عبر التطبيق الإلكتروني ولم يستكملوا إجراءات التسجيل، بمتابعة هذه الإجراءات خلال العام الدراسي الحالي 2026-2027.
كما مددت الوزارة فترة تسجيل الطلاب المستجدين المقبولين في المفاضلة العامة ومفاضلة ملء الشواغر في الجامعات الخاصة، حتى نهاية الدوام الرسمي اليوم الأحد 29 تشرين الثاني.