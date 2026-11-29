‏دمشق-سانا‏

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‏قرر مجلس التعليم العالي في جلسته الثانية المنعقدة اليوم الأحد، فتح باب ‏التسجيل المباشر في الجامعات الخاصة للطلاب الذين لم يتم قبول رغباتهم ‏في المفاضلات السابقة، حيث ستصدر كل جامعة إعلانها الخاص ‏بالتفاصيل المتعلقة بالتسجيل لديها.

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ووفق بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي تلقت سانا نسخة منه، ‏يشترط للتسجيل المباشر تحقيق الحدود الدنيا المطلوبة وفق نتائج مفاضلة ‏ملء الشواغر، والتقيد بالكتلة ذاتها، دون السماح بالتحويل بين الكتل، ‏مبيناً أن القبول في المقاعد المتاحة سيكون وفق تسلسل المعدلات.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل يبدأ غداً الإثنين الموافق 30 تشرين ‏الثاني، ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي يوم الخميس 3 كانون الأول، ‏حيث تُغلق قوائم التسجيل وتُرفع أسماء الطلاب المسجلين، ولن يُعتمد أي ‏تسجيل بعد هذا الموعد.‏

وكانت الوزارة أعلنت في 25 تشرين الثاني الجاري السماح للطلاب ‏المقبولين بموجب مفاضلات القبول الجامعي للعامين الدراسيين 2024-‌‏2025 و2025-2026، ممن ثبّتوا تسجيلهم عبر التطبيق الإلكتروني ولم ‏يستكملوا إجراءات التسجيل، بمتابعة هذه الإجراءات خلال العام الدراسي ‏الحالي 2026-2027.

كما مددت الوزارة فترة تسجيل الطلاب المستجدين المقبولين في المفاضلة ‏العامة ومفاضلة ملء الشواغر في الجامعات الخاصة، حتى نهاية الدوام ‏الرسمي اليوم الأحد 29 تشرين الثاني. ‏