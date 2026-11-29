نواكشوط-سانا
أعلنت قوات خفر السواحل الموريتانية، اليوم الأحد، إنقاذ 3187 مهاجراً غير شرعي قبالة سواحل البلاد خلال الأيام العشرة الماضية، كانوا على متن 23 زورقاً، في إطار عمليات البحث والإنقاذ والرقابة البحرية.
وقالت القوات في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع فيسبوك: “إن وحداتها أنقذت 2080 مهاجراً كانوا على متن 18 زورقاً تقليدياً، فيما تولّت البحرية الوطنية والدرك الوطني التعامل مع بقية المهاجرين، كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه ومهامه”.
وأوضحت أن الزوارق انطلقت من بعض دول الجوار، وأن ركابها أمضوا ما بين ستة وثمانية أيام في عرض البحر قبل وصولهم إلى السواحل الموريتانية.
وأكدت قوات خفر السواحل أن عمليات الإنقاذ تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات البحرية والأمنية لتعزيز الرقابة على المياه الإقليمية، ورصد الزوارق التي تواجه أوضاعاً تستدعي التدخل، والاستجابة لنداءات الاستغاثة، بما يسهم في حماية الأرواح والحد من المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية عبر البحر.
وتعد السواحل الموريتانية المطلة على المحيط الأطلسي إحدى أبرز محطات العبور لمهاجرين غير شرعيين ينطلقون من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على متن زوارق تقليدية محفوفة بالمخاطر، في محاولة للوصول إلى أرخبيل جزر الكناري الإسباني بوصفه بوابةً نحو القارة الأوروبية.