نواكشوط-سانا‏

أعلنت قوات خفر السواحل الموريتانية، اليوم الأحد، إنقاذ 3187 مهاجراً ‏غير شرعي قبالة سواحل البلاد خلال الأيام العشرة الماضية، كانوا على ‏متن 23 زورقاً، في إطار عمليات البحث والإنقاذ والرقابة البحرية.‏

وقالت القوات في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع فيسبوك: “إن ‏وحداتها أنقذت 2080 مهاجراً كانوا على متن 18 زورقاً تقليدياً، فيما ‏تولّت البحرية الوطنية والدرك الوطني التعامل مع بقية المهاجرين، كلٌّ ‏ضمن نطاق اختصاصه ومهامه”.‏

وأوضحت أن الزوارق انطلقت من بعض دول الجوار، وأن ركابها ‏أمضوا ما بين ستة وثمانية أيام في عرض البحر قبل وصولهم إلى ‏السواحل الموريتانية.‏

وأكدت قوات خفر السواحل أن عمليات الإنقاذ تأتي في إطار الجهود ‏المتواصلة التي تبذلها السلطات البحرية والأمنية لتعزيز الرقابة على ‏المياه الإقليمية، ورصد الزوارق التي تواجه أوضاعاً تستدعي التدخل، ‏والاستجابة لنداءات الاستغاثة، بما يسهم في حماية الأرواح والحد من ‏المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية عبر البحر.‏

وتعد السواحل الموريتانية المطلة على المحيط الأطلسي إحدى أبرز ‏محطات العبور لمهاجرين غير شرعيين ينطلقون من دول أفريقيا جنوب ‏الصحراء الكبرى على متن زوارق تقليدية محفوفة بالمخاطر، في محاولة ‏للوصول إلى أرخبيل جزر الكناري الإسباني بوصفه بوابةً نحو القارة ‏الأوروبية.‏