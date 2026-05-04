اكتشاف كائن مجهري جديد في التشيك يفتح آفاقاً علمية جديدة

براغ-سانا

نجح فريق بحثي من جامعة Charles University التشيكية في اكتشاف كائن حي مجهري جديد ينتمي إلى حقيقيات النوى، خلال دراسات على كائنات بحرية دقيقة.

ووفقاً لما نشرته مجلة Nature العلمية، تم رصد الكائن الجديد الذي أُطلق عليه اسم “سولاريون أريينا” (Solarion arienae) بعد ملاحظة بنية مجهرية غير مألوفة ظهرت عقب موت الكائنات قيد الدراسة، ما دفع الباحثين إلى إجراء تحليلات دقيقة لتحديد طبيعته وتصنيفه.

وأوضحت الدراسة، التي قادها باحثون من الجامعة، من بينهم البروفيسور إيفان تشيبشكا (Ivan Čepička)، والباحث مارك فالت (Marek Valt)، أن الكائن يتميز بصغر حجمه وبنية خلوية معقدة، ما يجعله صعب الإدراج ضمن التصنيفات البيولوجية المعروفة حالياً.

ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف قد يشير إلى وجود تفرعات أعمق في شجرة الحياة الخاصة بحقيقيات النوى، ما قد يفتح المجال لإعادة النظر في مراحل تطور الخلايا الحية، ويثير تساؤلات حول احتمال وجود أشكال أخرى غير مكتشفة من الحياة المجهرية.

ويؤكد هذا النوع من الاكتشافات أن عالم الكائنات الدقيقة لا يزال يحوي الكثير من الأسرار، ما يستدعي توسيع نطاق الأبحاث العلمية لفهم أعمق للتنوع الحيوي وتطور الحياة على كوكب الأرض.