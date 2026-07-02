محكمة أوروبية تؤيد غرامة بـ4.1 مليارات يورو على غوغل في قضية احتكار

بروكسل-سانا

رفضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي طعناً تقدمت به شركة غوغل التابعة لمجموعة “ألفابت”، بشأن غرامة قدرها 4.1 مليارات يورو، في قضية تتعلق بممارسات احتكارية.

ونقلت وكالة رويترز عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، ومقرها لوكسمبورغ: إنها رفضت الاستئناف المقدم من غوغل وشركتها الأم “ألفابت”، ما يؤكد الغرامة المفروضة من قبل هيئات مكافحة الاحتكار الأوروبية.

وأوضحت المحكمة أن القضية تتعلق بنظام التشغيل “أندرويد” للهواتف المحمولة، وما اعتبرته الجهات التنظيمية ممارسات مقيدة للمنافسة في السوق الرقمية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد فرضت في البداية غرامة قدرها 4.34 مليارات يورو على الشركة، قبل أن تقوم محكمة أدنى درجة بتخفيضها إلى 4.1 مليارات يورو في عام 2022.