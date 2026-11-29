دمشق-سانا

توفي شخصان وأصيب 24 آخرون، جراء حوادث سير ‏وقعت في عدد من المحافظات السورية خلال الـ 24 ‏ساعة الماضية، واستجابت لها فرق الدفاع المدني في ‏وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث. ‏

وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام، اليوم ‏الأحد، أن فرقه استجابت لـ 24 حادث سير أسفرت عن ‏وفاة شخصين وإصابة 24 آخرين، تم تقديم الإسعافات ‏الأولية لهم، ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، ‏وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.‏

وجدد الدفاع المدني تذكير السائقين بضرورة تخفيف ‏السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل ‏المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة ‏التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف ‏المحمول.‏

الاستجابة لـ 28 حريقاً

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 28 حريقاً، شملت ‏المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار ‏والقمامة والأسلاك الكهربائية، تم إخمادها وتبريد ‏مواقعها وتأمينها، دون تسجيل أي إصابات، واقتصرت ‏الأضرار على الخسائر المادية.‏

وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم إشعال النيران ‏في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي ‏أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب ‏الطرقات، ولا سيما في المناطق القريبة من المحاصيل ‏الزراعية والأحراج، إضافة إلى الامتناع عن حرق ‏الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف ‏الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.‏

وكان أصيب، يوم أمس الأول الجمعة، 44 شخصاً جراء ‏حوادث سير وحرائق وقعت في عدد من المحافظات، ‏واستجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ ‏وإدارة الكوارث.‏

‏