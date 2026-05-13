وزير الزراعة: بدء إعادة التعاقد مع المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة بمحافظة إدلب

دمشق-سانا

أكد وزير الزراعة باسل السويدان أن الوزارة بدأت إصدار أولى القوائم الخاصة بالموظفين والعاملين بمحافظة إدلب الذين جرى فصلهم نتيجة مشاركتهم في الثورة السورية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التعاقد معهم.

وقال الوزير السويدان، في تصريح له اليوم الأربعاء: “سنستمر في تنفيذ هذا الإجراء في باقي المحافظات، وذلك في إطار إنصاف الموظفين وإعادة حقوقهم الوظيفية، بما يعكس حرص الوزارة على معالجة أوضاعهم وإعادة دمجهم في مؤسسات الدولة لحين صدور المرسوم الناظم لمعالجة الأوضاع الوظيفية والتأمينية لهم”.

وكانت أعلنت وزارة الزراعة، في وقت سابق اليوم، أنها بدأت إجراءات إعادة التعاقد مع الموظفين المفصولين في إدلب.

وأضافت: إنه “في إطار إنصاف الموظفين والعاملين الذين فُصلوا بسبب الثورة المباركة في محافظة إدلب، وبالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية ومحافظة إدلب، ولحرصها على بدء عملية دمج المفصولين من الجهات التابعة والمرتبطة بها، وجهت الوزارة الجهات التابعة والمرتبطة بها في محافظة إدلب لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع الأسماء الواردة في اللوائح المعتمدة، وذلك وفق أحكام القانون رقم 53 لعام 2021، حتى صدور المرسوم الخاص بمعالجة أوضاعهم الوظيفية”.

ويمكن الاطلاع على القوائم من خلال الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1YeXLAWbnhLZSp7B7FB1C0ygJXkmHZ3yt/view?usp=drivesdkview?usp=drivesdk

