محافظ حمص يبحث مع وفد السفارة اليابانية آفاق التعاون في قطاعات الصحة والبنية التحتية

IMG 4827 2 محافظ حمص يبحث مع وفد السفارة اليابانية آفاق التعاون في قطاعات الصحة والبنية التحتية

حمص-سانا

بحث محافظ حمص، مرهف النعسان، اليوم الأربعاء مع وفد من سفارة اليابان في سوريا وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN Habitat)، سبل تعزيز التعاون في مجالات التعافي وإعادة تأهيل البنية التحتية ودعم المشاريع الخدمية في المحافظة.

IMG 4714 1 محافظ حمص يبحث مع وفد السفارة اليابانية آفاق التعاون في قطاعات الصحة والبنية التحتية

وذكرت محافظة حمص عبر قناتها على تلغرام أن اللقاء تناول الوضع الخدمي والعمراني في مدينة حمص واحتياجاتها في مجالات البنية التحتية والخدمات الأساسية، إضافة إلى أهمية تعزيز التخطيط الحضري في ظل التحديات التي خلفها الدمار.

كما بحث الجانبان المشاريع المدعومة من الحكومة اليابانية في سوريا، والتي شملت قطاعات الصحة والبنية التحتية، من بينها إعادة تأهيل جسر الرستن، ودعم مشفى حمص الكبير، إلى جانب مشاريع تحسين ظروف الخدمية والمعيشية في المناطق المتضررة.

وضم الوفد نائبة رئيس بعثة السفارة اليابانية السيدة أكيكو نوناكا، والسكرتيرة الأولى السيدة ميهو مياوزونو، والسكرتير الثاني السيد كينجي هاكوشيما، إلى جانب ممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

واطلع الوفد اليوم على أعمال مد المجبول الإسفلتي في حي البياضة ‏بمدينة حمص، وهو مشروع تموله الحكومة اليابانية وذلك في ‏إطار الجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية والارتقاء ‏بالواقع الخدمي في الأحياء المتضررة‎.‎

IMG 4685 1 محافظ حمص يبحث مع وفد السفارة اليابانية آفاق التعاون في قطاعات الصحة والبنية التحتية
IMG 4719 1 محافظ حمص يبحث مع وفد السفارة اليابانية آفاق التعاون في قطاعات الصحة والبنية التحتية
IMG 4786 1 محافظ حمص يبحث مع وفد السفارة اليابانية آفاق التعاون في قطاعات الصحة والبنية التحتية
IMG 4842 1 محافظ حمص يبحث مع وفد السفارة اليابانية آفاق التعاون في قطاعات الصحة والبنية التحتية
IMG 4847 محافظ حمص يبحث مع وفد السفارة اليابانية آفاق التعاون في قطاعات الصحة والبنية التحتية
IMG 4972 2 محافظ حمص يبحث مع وفد السفارة اليابانية آفاق التعاون في قطاعات الصحة والبنية التحتية
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