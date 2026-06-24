محافظ حمص يبحث مع وفد السفارة اليابانية آفاق التعاون في قطاعات الصحة والبنية التحتية

حمص-سانا

بحث محافظ حمص، مرهف النعسان، اليوم الأربعاء مع وفد من سفارة اليابان في سوريا وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN Habitat)، سبل تعزيز التعاون في مجالات التعافي وإعادة تأهيل البنية التحتية ودعم المشاريع الخدمية في المحافظة.

وذكرت محافظة حمص عبر قناتها على تلغرام أن اللقاء تناول الوضع الخدمي والعمراني في مدينة حمص واحتياجاتها في مجالات البنية التحتية والخدمات الأساسية، إضافة إلى أهمية تعزيز التخطيط الحضري في ظل التحديات التي خلفها الدمار.

كما بحث الجانبان المشاريع المدعومة من الحكومة اليابانية في سوريا، والتي شملت قطاعات الصحة والبنية التحتية، من بينها إعادة تأهيل جسر الرستن، ودعم مشفى حمص الكبير، إلى جانب مشاريع تحسين ظروف الخدمية والمعيشية في المناطق المتضررة.

وضم الوفد نائبة رئيس بعثة السفارة اليابانية السيدة أكيكو نوناكا، والسكرتيرة الأولى السيدة ميهو مياوزونو، والسكرتير الثاني السيد كينجي هاكوشيما، إلى جانب ممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

واطلع الوفد اليوم على أعمال مد المجبول الإسفلتي في حي البياضة ‏بمدينة حمص، وهو مشروع تموله الحكومة اليابانية وذلك في ‏إطار الجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية والارتقاء ‏بالواقع الخدمي في الأحياء المتضررة‎.‎