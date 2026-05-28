لجنة طوارئ الرقة تنشئ سواتر ترابية في قرية كسرة شيخ الجمعة لمنع وصول المياه إلى المنازل

الرقة-سانا

باشرت لجنة الطوارئ في محافظة الرقة، اليوم الخميس، أعمال إنشاء سواتر ترابية في قرية كسرة شيخ الجمعة، بريف ‏المحافظة الجنوبي، بهدف منع وصول مياه نهر الفرات إلى المنازل القريبة من مجرى النهر‎.‎

وأكدت لجنة الطوارئ في بيان تلقت سانا نسخة منه، استمرار حالة الاستنفار والمتابعة الميدانية في المناطق القريبة من ‏مجرى النهر، بالتزامن مع ارتفاع كميات التصريف المائي للنهر، واتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من الأضرار المحتملة.

وتأتي هذه الأعمال ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة ارتفاع منسوب مياه الفرات، حيث تعمل الورشات الفنية ‏والآليات الثقيلة على تدعيم المناطق المهددة بالغمر، استجابةً لمناشدات الأهالي، وحفاظاً على سلامة السكان والممتلكات‎.‎

وتشهد محافظة الرقة ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب مياه نهر الفرات، بالتزامن مع زيادة كميات التصريف المائي، وفتح ‏بوابات ‏المفيض في عدد من السدود، ما دفع الجهات المعنية إلى رفع جاهزية فرقها الفنية والخدمية، واتخاذ إجراءات ‏احترازية ‏لحماية المنشآت الحيوية والمناطق القريبة من مجرى النهر‎.‎