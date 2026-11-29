واشنطن-سانا

تعمل شركة «أوبن إيه آي» على تطوير ميزات جديدة لتطبيق «شات جي بي تي» على نظام أندرويد، قد تتيح له تنفيذ مجموعة من المهام مباشرة على الهاتف، تشمل إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية والتحكم بتشغيل الموسيقا، إضافة إلى قراءة محتوى الشاشة دون الحاجة إلى التقاط صورة لها.

وذكر موقع «أندرويد أوثوريتي» المتخصص في أخبار التكنولوجيا، في تقرير نشره أمس السبت، أن تحليل الإصدار 1.2026.328 من تطبيق «شات جي بي تي» على أندرويد كشف عن مؤشرات إلى تطوير أدوات جديدة للتحكم بالهاتف، في خطوة قد تعزز منافسة التطبيق لمساعد غوغل «جيميناي» في تنفيذ المهام اليومية.

وأوضح التقرير أن الميزات المرتقبة قد تتيح للتطبيق الوصول إلى جهات الاتصال وسجل المكالمات، وإجراء الاتصالات الهاتفية، فضلاً عن قراءة الرسائل النصية القصيرة وإرسالها، وذلك بعد حصوله على الأذونات اللازمة من المستخدم.

وقد تشمل الإمكانات الجديدة أيضاً التحكم بتشغيل الموسيقا والوسائط عبر الوصول إلى إشعارات نظام أندرويد، بما يسمح بإدارة جلسات التشغيل الحالية، مثل إيقاف الموسيقا مؤقتاً أو استئناف تشغيلها، دون أن يعني ذلك بالضرورة القدرة على فتح تطبيق موسيقا واختيار أغنية محددة.

ومن بين الميزات التي أشار إليها التقرير إمكانية وصول «شات جي بي تي» إلى محتوى شاشة الهاتف وفهم ما يظهر عليها، بما يساعده على الإجابة عن استفسارات مرتبطة بالتطبيقات أو المعلومات المعروضة، دون الحاجة إلى التقاط صورة للشاشة وإرسالها يدوياً.

وتتوفر إمكانات مشابهة في مساعد «جيميناي» على نظام أندرويد، فيما تشير المؤشرات الجديدة إلى توجه «أوبن إيه آي» لتوسيع وظائف تطبيقها، بما يمنحه دوراً أكبر في تنفيذ المهام اليومية بدلاً من الاقتصار على الإجابة عن الأسئلة.

ولم تعلن «أوبن إيه آي» حتى الآن موعداً لإطلاق هذه الميزات، أو تؤكد اعتمادها رسمياً، ما يجعلها في إطار الإمكانات قيد التطوير.