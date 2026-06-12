تنظيم 377 ضبطاً تموينياً في ريف دمشق خلال أسبوع

ريف دمشق-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق 377 ضبطاً تموينياً لمخالفات متنوعة في أرجاء المحافظة، وذلك ‏خلال الفترة الممتدة بين الـ 5 وحتى الـ 11 من شهر حزيران الجاري.

وأوضح مدير المديرية عبد السلام خالد في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن ‏الجولات شملت 1090 فعالية تجارية و62 معملاً، وتم أخذ عينات عينة من مواد غذائية وغير غذائية من المواد المطروحة بالأسواق، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

وأكد خالد أن الهدف من هذه الجولات تعزيز استقرار السوق وحماية المستهلك، وضمان وصول السلع بالسعر والجودة المناسبين، داعياً المواطنين للتعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات لدعم الجهود الرقابية في ضبط الأسواق.

وكانت نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف ‏دمشق 252 ضبطاً تموينياً خلال جولات رقابية نفذتها على ‏الأسواق والفعاليات التجارية في مختلف مناطق المحافظة، وذلك ‏خلال الفترة الممتدة بين الـ 27 من شهر أيار الماضي وحتى الـ 4 من شهر حزيران الجاري.