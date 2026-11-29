دمشق-سانا
بدأت، اليوم الأحد، ورشة عمل تشاورية بعنوان “الآفاق المستقبلية والأمن الغذائي: الجيل القادم من الزراعة في سوريا“، ينظمها المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة “إيكاردا”، بالتعاون مع المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI)، برعاية وزارة الزراعة، وذلك في فندق غولدن مزة بدمشق.
وتبحث الورشة سبل توظيف الأدلة العلمية والتقنيات الرقمية في تطوير القطاع الزراعي السوري، وتعزيز قدرته على مواجهة التغيرات المناخية، وتحسين الإنتاجية، وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية والأرضية، بما يدعم الأمن الغذائي، ويتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الزراعية السورية 2026-2030.
المقداد: سوريا تتجه نحو تطوير نظم زراعية من الجيل الثاني
وأكد معاون وزير الزراعة لشؤون السياسات والتنمية الريفية، محمد يوسف المقداد، في كلمة له خلال أعمال الورشة، أن سوريا تتجه نحو تطوير نظم زراعية من الجيل الثاني قادرة على مواجهة التحديات المناخية وشح الموارد، وتعزيز متطلبات الأمن الغذائي، وذلك من خلال الانتقال من مرحلة التعافي إلى التحول، ومن الأدلة العلمية إلى التطبيق العملي.
وأضاف المقداد، أن القطاع الزراعي السوري واجه خلال السنوات الماضية تحديات جسيمة، والعودة إلى الأنماط التقليدية لم تعد كافية لمواجهة التحديات الراهنة، ما يستدعي اعتماد نظم زراعية حديثة ومرنة ومستدامة، تستند إلى المعلومات العلمية الدقيقة، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار.
هلالي: القطاع الزراعي في سوريا يواجه تحديات غير مسبوقة
من جهته، أوضح المنسق القطري للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ”إيكاردا” في سوريا، محيي الدين هلالي خلال الورشة، أن سوريا تمر بمرحلة مفصلية تتطلب الانتقال المدروس من مرحلة مواجهة التحديات والاستجابة الطارئة إلى مرحلة بناء حلول مستدامة قائمة على الأدلة العلمية والبيانات الدقيقة، والمياه والتربة تمثلان الركيزة الأساسية للحياة والإنتاج الزراعي.
وبيّن هلالي، أن القطاع الزراعي في سوريا، يواجه تحديات غير مسبوقة، في مقدمتها شح المياه، وتراجع كفاءة الري، وتدهور البنى التحتية المائية، فضلاً عن الآثار المتزايدة للتغيرات المناخية وموجات الجفاف المتكررة، التي تنعكس بصورة مباشرة وغير مباشرة على الإنتاج الزراعي.
ولفت هلالي إلى أن أهداف الورشة لا تقتصر على استعراض الدراسات والبيانات، بل تمتد إلى التحقق التشاركي من الأولويات، ورسم مسارات استثمارية واضحة وعملية تضمن استدامة الموارد المائية، ورفع إنتاجية وحدة المياه، وإعادة تأهيل النظم البيئية والزراعية المتضررة.