دمشق-سانا

بدأت، اليوم الأحد، ورشة عمل تشاورية بعنوان “الآفاق المستقبلية والأمن ‌‏الغذائي: الجيل القادم من الزراعة في سوريا“، ينظمها المركز الدولي ‌‏للبحوث الزراعية في المناطق الجافة “إيكاردا”، بالتعاون مع المعهد ‌‏الدولي لإدارة المياه (‏IWMI‏)، برعاية وزارة الزراعة، وذلك في فندق ‌‏غولدن مزة بدمشق.‏

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وتبحث الورشة سبل توظيف الأدلة العلمية والتقنيات الرقمية ‏في تطوير ‏القطاع الزراعي السوري، وتعزيز قدرته على مواجهة ‏التغيرات المناخية، ‏وتحسين الإنتاجية، وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد ‏المائية والأرضية، ‏بما يدعم الأمن الغذائي، ويتماشى مع مستهدفات ‏الاستراتيجية الزراعية ‏السورية 2026-2030.‏

المقداد: سوريا تتجه نحو تطوير نظم زراعية من الجيل الثاني

وأكد معاون وزير الزراعة لشؤون السياسات والتنمية الريفية، محمد ‏يوسف المقداد، في كلمة له خلال أعمال الورشة، أن سوريا تتجه نحو ‏تطوير نظم زراعية من الجيل الثاني قادرة على مواجهة التحديات ‏المناخية وشح الموارد، وتعزيز متطلبات الأمن الغذائي، وذلك من خلال ‏الانتقال من مرحلة التعافي إلى التحول، ومن الأدلة العلمية إلى التطبيق ‏العملي.‏

وأضاف المقداد، أن القطاع الزراعي السوري واجه خلال السنوات ‏الماضية تحديات جسيمة، والعودة إلى الأنماط التقليدية لم تعد كافية ‏لمواجهة التحديات الراهنة، ما يستدعي اعتماد نظم زراعية حديثة ومرنة ‏ومستدامة، تستند إلى المعلومات العلمية الدقيقة، وتفتح آفاقاً جديدة ‏للاستثمار.‏

هلالي: القطاع الزراعي في سوريا يواجه تحديات غير مسبوقة

من جهته، أوضح المنسق القطري للمركز الدولي للبحوث الزراعية في ‏المناطق ‏الجافة ‌‎”‌‎إيكاردا‎” ‎في سوريا، محيي الدين هلالي خلال الورشة، أن ‌‏سوريا تمر بمرحلة مفصلية تتطلب الانتقال المدروس من مرحلة ‏مواجهة ‏التحديات والاستجابة الطارئة إلى مرحلة بناء حلول ‏مستدامة قائمة على ‏الأدلة العلمية والبيانات الدقيقة، والمياه ‏والتربة تمثلان الركيزة الأساسية ‏للحياة والإنتاج الزراعي‎.‎



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وبيّن هلالي، أن القطاع الزراعي في سوريا، يواجه تحديات غير مسبوقة، ‌‏في مقدمتها شح المياه، وتراجع كفاءة الري، وتدهور البنى ‏التحتية المائية، ‏فضلاً عن الآثار المتزايدة للتغيرات المناخية ‏وموجات الجفاف المتكررة، ‏التي تنعكس بصورة مباشرة وغير ‏مباشرة على الإنتاج الزراعي. ‏

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ولفت هلالي إلى أن أهداف الورشة لا تقتصر على استعراض الدراسات ‌‏والبيانات، بل تمتد إلى التحقق التشاركي من الأولويات، ورسم ‏مسارات ‏استثمارية واضحة وعملية تضمن استدامة الموارد ‏المائية، ورفع إنتاجية ‏وحدة المياه، وإعادة تأهيل النظم البيئية ‏والزراعية المتضررة. ‌‌‏ ‏