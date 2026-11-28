القنيطرة-سانا

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، طريق سد المنطرة في ريف القنيطرة الشمالي بالأسلاك الشائكة، ومنعت الأهالي والمزارعين من العبور.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن دورية تابعة لقوات الاحتلال توغلت في محيط سد المنطرة، وعمدت إلى مدّ أسلاك شائكة على طول الطريق الحيوي الذي يربط السد بالأراضي الزراعية والقرى المجاورة، ما أدى إلى قطع الطريق بشكل كامل أمام حركة الأهالي والآليات الزراعية.

وأشار المراسل إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة التضييق المستمرة التي يمارسها الاحتلال بحق أهالي المنطقة، ويحرم المزارعين من الوصول إلى أراضيهم ومصدر رزقهم الوحيد.

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضِّ الاشتباك لعام 1974، من خلال ‌‏توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة ‏منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف ‌‏الأراضي، وتنفيذ اعتداءات بالقذائف.‏



وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً ‌‌‏أن جميع ‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏الإجراءات ‏التي يتخذها باطلة وملغاة ‏ولا يترتب عليها أي أثر ‌‌‏قانوني وفقاً للقانون ‏الدولي، ‌‏‌‏‌‏‌‏كما تدعو ‏المجتمع الدولي إلى الاضطلاع ‌‌‏بمسؤولياته وإلزام إسرائيل ‌‏بالانسحاب الكامل ‌‏من ‌‏‌‏الجنوب ‏السوري.‏