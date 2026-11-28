بغداد-سانا‏

بحث رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي اليوم السبت، مع الرئيس الفرنسي ‏إيمانويل ماكرون، تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار ‏الإقليمي والدولي، وسبل تعزيز التعاون الثنائي، فيما أكد الزيدي مضي حكومته في ‏تنفيذ برامجها الإصلاحية ومكافحة الفساد ومنع التهريب وحصر السلاح بيد الدولة.‏

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن المكتب الإعلامي للزيدي قوله في بيان: إن ‏الجانبين استعرضا خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا، وآفاق تعزيز التعاون ‏المشترك في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.‏

وأكد الزيدي خلال الاتصال مضي الحكومة في تنفيذ برامجها الإصلاحية، وفي ‏مقدمتها مكافحة الفساد ومنع التهريب وحصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب مواصلة ‏الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي وتهيئة ‏بيئة جاذبة للاستثمار.‏

من جانبه، أعرب ماكرون عن دعم بلاده جهود الحكومة العراقية وبرامجها ‏الإصلاحية، مؤكداً حرص فرنسا على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع العراق ‏في مختلف المجالات.‏

وكان الزيدي وماكرون أجريا في الرابع عشر من أيلول الماضي مباحثات في ‏باريس، تناولت تعزيز التعاون في مجالات أمن الطاقة والربط الإقليمي وسلاسل ‏الإمداد، إلى جانب التعاون العسكري وتطوير قدرات العراق في حماية الحدود، ‏ومشاريع الطاقة والاستثمارات الفرنسية في العراق.‏