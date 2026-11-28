بغداد-سانا
بحث رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي اليوم السبت، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وسبل تعزيز التعاون الثنائي، فيما أكد الزيدي مضي حكومته في تنفيذ برامجها الإصلاحية ومكافحة الفساد ومنع التهريب وحصر السلاح بيد الدولة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن المكتب الإعلامي للزيدي قوله في بيان: إن الجانبين استعرضا خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا، وآفاق تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأكد الزيدي خلال الاتصال مضي الحكومة في تنفيذ برامجها الإصلاحية، وفي مقدمتها مكافحة الفساد ومنع التهريب وحصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
من جانبه، أعرب ماكرون عن دعم بلاده جهود الحكومة العراقية وبرامجها الإصلاحية، مؤكداً حرص فرنسا على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع العراق في مختلف المجالات.
وكان الزيدي وماكرون أجريا في الرابع عشر من أيلول الماضي مباحثات في باريس، تناولت تعزيز التعاون في مجالات أمن الطاقة والربط الإقليمي وسلاسل الإمداد، إلى جانب التعاون العسكري وتطوير قدرات العراق في حماية الحدود، ومشاريع الطاقة والاستثمارات الفرنسية في العراق.