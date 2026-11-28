تواصل أعمال تأهيل دوار الشيخ ضاهر في مدينة اللاذقية للتخفيف من الازدحام المروري وتحسين المشهد البصري
مسير سيارات على كورنيش طرطوس البحري إحياءً لذكرى انطلاق معركة “ردع العدوان”
تخريج الدفعة الأولى لصف الضباط بعد التحرير في المجمع التدريبي الأمني الثالث بريف دمشق
30 ثانية من الجمال…مدينة بانياس كما لم ترَها من قبل
افتتاح معهد الإمام أحمد بن حنبل للعلوم الشرعية والعربية في الضمير بريف دمشق
دار الأوبرا بدمشق تستحضر ذاكرة الثورة بعرض فيلم «ساعة الصفر»
إضاءة شجرة الميلاد في كنيسة مار ميخائيل في اللاذقية بحضور رسمي وشعبي
افتتاح مهرجان موسم التحرير 2026 على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق
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