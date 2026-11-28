برلين-سانا‏

تسبب حريق كبير اندلع في مصنع لإنتاج ولاعات الشواء بمدينة ألسفيلد في ولاية ‏هيسن الألمانية بأضرار مادية تقدَّر بعدة ملايين من اليوروهات، بعد أن دمَّر قاعة ‏الإنتاج بالكامل خلال الليلة الماضية، وأدى إلى انهيار سقفها، وفق قناة ‌‏”‏tagesschau24‏” الإخبارية. ‏

ونقلت القناة التابعة لهيئة الإذاعة الألمانية “‏ARD‏” عن الشرطة اليوم السبت قولها: إن ‏الحريق انتشر في قاعة مؤلفة من ثلاثة طوابق، تضم أنواعاً مختلفة من الوقود، ما ‏أدى إلى تصاعد كثيف لألسنة اللهب والدخان.‏

وأشارت الشرطة إلى أن نحو 150 عنصراً من فرق الإطفاء والوكالة الاتحادية ‏للإغاثة الفنية شاركوا في عمليات مكافحة الحريق، وتمكنوا من منع امتداد النيران إلى ‏المباني المجاورة والسيطرة عليها صباحاً.‏

ويأتي الحريق بعد نحو عام من اندلاع حريق آخر في الشركة نفسها، ما يجعله الحادث ‏الثاني من نوعه خلال فترة تقارب عاماً، وفقاً للمعلومات الواردة في الشرطة ‏الألمانية.‏