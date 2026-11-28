برلين-سانا
تسبب حريق كبير اندلع في مصنع لإنتاج ولاعات الشواء بمدينة ألسفيلد في ولاية هيسن الألمانية بأضرار مادية تقدَّر بعدة ملايين من اليوروهات، بعد أن دمَّر قاعة الإنتاج بالكامل خلال الليلة الماضية، وأدى إلى انهيار سقفها، وفق قناة ”tagesschau24” الإخبارية.
ونقلت القناة التابعة لهيئة الإذاعة الألمانية “ARD” عن الشرطة اليوم السبت قولها: إن الحريق انتشر في قاعة مؤلفة من ثلاثة طوابق، تضم أنواعاً مختلفة من الوقود، ما أدى إلى تصاعد كثيف لألسنة اللهب والدخان.
وأشارت الشرطة إلى أن نحو 150 عنصراً من فرق الإطفاء والوكالة الاتحادية للإغاثة الفنية شاركوا في عمليات مكافحة الحريق، وتمكنوا من منع امتداد النيران إلى المباني المجاورة والسيطرة عليها صباحاً.
ويأتي الحريق بعد نحو عام من اندلاع حريق آخر في الشركة نفسها، ما يجعله الحادث الثاني من نوعه خلال فترة تقارب عاماً، وفقاً للمعلومات الواردة في الشرطة الألمانية.