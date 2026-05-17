اللجنة الوطنية لرصد الأهلة: يوم الثلاثاء الـ 26 من أيار سيكون يوم عرفة

دمشق-سانا

أعلنت اللجنة الوطنية لرصد الأهلة ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد، خلال فعالية رصد أُقيمت بالتعاون مع الجمعية الفلكية السورية، مؤكدة أن يوم غد الإثنين الـ 18 من أيار هو غُرة شهر ذي الحجة، وبالتالي فإن يوم الثلاثاء الـ 26 من أيار سيكون يوم عرفة، فيما يحل عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الـ 27 من أيار.

وأكد عضو اللجنة الوطنية لرصد الأهلة والأمين العام لمجلس الإفتاء الأعلى إبراهيم الحسون لمراسل سانا، أن الهلال شوهد بشكل واضح من موقع الرصد في جبل قاسيون بدمشق، مبيناً أن فعالية الرصد أُقيمت عملاً بالسنة النبوية الشريفة في تحرّي الأهلة، وتطبيقاً للمرسوم الرئاسي رقم 36 لعام 2026.

وبارك الحسون للشعب السوري حلول شهر ذي الحجة، متمنياً صياماً مقبولاً للصائمين في هذه الأيام المباركة، كما دعا بالسلامة والقبول لحجاج بيت الله الحرام، وأن يعودوا إلى وطنهم سالمين بعد أداء مناسك الحج.

بدوره، أوضح عضو اللجنة الوطنية لرصد الأهلة ورئيس الجمعية الفلكية السورية الدكتور محمد العصيري، في تصريح مماثل، أن رؤية الهلال تمت باستخدام التلسكوبات وبصورة واضحة، بمشاركة مئات المهتمين وفرق الرصد الفلكي، مشيراً إلى أن نتائج الرصد أكدت بشكل دقيق بداية شهر ذي الحجة.

فعالية تجمع بين البعدين العلمي والإيماني

وبيّن العصيري أن فعاليات رصد الأهلة تحمل أبعاداً علمية وإيمانية في آنٍ معاً، وتسهم في تعزيز اهتمام المجتمع بعلوم الفلك المرتبطة بالعبادات، مثل تحديد بدايات الأشهر القمرية ومواقيت الصلاة، إضافة إلى نشر الثقافة العلمية بين مختلف الفئات، ولا سيما الأطفال والشباب.

وأشار العصيري إلى أن موقع الرصد في جبل قاسيون يحمل رمزية تاريخية مرتبطة بالإرث الفلكي العربي والإسلامي، لافتاً إلى أهمية إحياء تقاليد الرصد الفلكي وتعريف الأجيال الجديدة بعلوم الفضاء والأجرام السماوية.

وشهدت فعالية الرصد مشاركة باحثين ومهتمين وعدد من العائلات والأطفال، الذين تابعوا عملية تحرّي الهلال باستخدام التلسكوبات والمناظير الفلكية.

وأصدر الرئيس أحمد الشرع في الـ 14 من شهر شباط الماضي، المرسوم رقم 36 لعام 2026 القاضي بتشكيل لجنة وطنية دائمة تُسمّى (اللجنة الوطنية لرصد الأهلة).

وتتولى اللجنة تحري ورصد الأهلة، وإثبات بدايات الأشهر الهجرية، ولا سيما ما يتعلق بأشهر رمضان وشوال وذي الحجة، وفق الضوابط الشرعية والمعايير الفلكية المعتمدة، ورفع نتائج أعمالها إلى الجهة المختصة لإعلانها رسمياً.