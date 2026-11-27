لاهاي-سانا‏

استعرض وفد وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث برئاسة الوزير رائد الصالح، جهود ‌‏معالجة ملف الأسلحة الكيميائية الذي خلّفه النظام البائد، وذلك خلال لقاءات مع ‌‏مسؤولين دوليين في مدينة لاهاي الهولندية على هامش أعمال الدورة الحادية والثلاثين ‌‏لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.‏

وبحث الوفد تعزيز التعاون الدولي في إزالة الألغام ومخلفات الحرب، ودعم رؤية ‌‏‌‏”سوريا بدون مخيمات” بما يهيئ الظروف الآمنة لعودة المهجرين إلى مناطقهم.‏

والتقى الوفد السوري، بمشاركة الممثل الدائم لسوريا لدى منظمة حظر الأسلحة ‌‏الكيميائية محمد كتوب، وفداً ضم سفراء الدنمارك والنرويج وفنلندا والسويد، وتطرّق ‌‏إلى الجهود المبذولة لمعالجة إرث الأسلحة الكيميائية، ودعم الناجين وحفظ الأدلة ‌‏والذاكرة الوطنية، بما يسهم في تحقيق العدالة وجبر الضرر للضحايا.‏

كما بحث الوفد مع وفد ألماني برئاسة المفوض الحكومي الاتحادي لشؤون مراقبة ‌‏الأسلحة ومنع الانتشار ونزع السلاح في وزارة الخارجية الألمانية داريوس رحيمي-‌‏لاريدجاني، سبل دعم وتأهيل الفرق السورية المختصة ضمن فريق عمل “أنفاس ‌‏الحرية”.‏

التعاون مع هولندا

وفي لقاءين منفصلين، بحث الوزير الصالح مع نائب رئيس الوزراء الهولندي ووزير ‌‏اللجوء والهجرة بارت فان دن برينك، ووزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي ‌‏سيورد سيوردسما، سبل دعم رؤية “سوريا بدون مخيمات” الهادفة إلى إنهاء معاناة ‌‏النزوح، وتعزيز جهود إزالة الألغام ومخلفات الحرب، وإعادة تأهيل البنية التحتية ‌‏والأراضي الزراعية، بما يساعد على تهيئة الظروف اللازمة لعودة الأسر إلى مناطقها ‌‏الأصلية بأمان وكرامة.‏

والتقى الوفد أيضاً الممثل الدائم لهولندا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمحكمة ‌‏الجنائية الدولية غوفرت يان بايل دي فرو، ونائبه مارك خروين، وأعرب عن تقديره ‌‏للدعم الهولندي لجهود استعادة سوريا حقوقها وامتيازاتها في المنظمة، والتخلص من ‌‏إرث البرنامج الكيميائي، وإزالة الألغام ومخلفات الحرب.‏

ودعا الوفد السوري إلى العمل المشترك لوضع خارطة طريق وإطار زمني محدد ‌‏لاستكمال عمليات التفتيش والتدمير، بما يفضي إلى إنهاء التدابير الاستثنائية ‌‏المفروضة على سوريا، وعودتها إلى ممارسة دورها كدولة طرف في اتفاقية حظر ‌‏الأسلحة الكيميائية على قدم المساواة مع بقية الدول الأطراف.‏

التعاون مع أوكرانيا

كما بحث الوزير الصالح مع نائب وزير الخارجية الأوكراني أولكسندر ميشينكو ‌‏فرص التعاون في مجالات إزالة الألغام ومخلفات الحرب، وبناء القدرات الوطنية، ‌‏وتدريب الفرق السورية المختصة، وتبادل الخبرات الفنية لدعم جهود التعافي وإعادة ‌‏الإعمار.‏

‏وكان الوزير الصالح أكّد في كلمة أمام الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الدول ‌‏الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة ‏الكيميائية في مدينة لاهاي الإثنين الماضي، أن ‌‏سوريا قطعت خطوات عملية مهمة في معالجة إرث البرنامج الكيميائي الذي خلّفه ‌‏‌‏النظام البائد.‏

وأشار إلى أن نجاح سوريا في تدمير أول صاروخ كيميائي من المخزون الذي ورثته، ‌‏تحت تحقق الأمانة الفنية لمنظمة ‏حظر الأسلحة الكيميائية، يشكّل تحولاً تاريخياً في ‌‏التعامل مع هذا الملف.‏