لاهاي-سانا
استعرض وفد وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث برئاسة الوزير رائد الصالح، جهود معالجة ملف الأسلحة الكيميائية الذي خلّفه النظام البائد، وذلك خلال لقاءات مع مسؤولين دوليين في مدينة لاهاي الهولندية على هامش أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وبحث الوفد تعزيز التعاون الدولي في إزالة الألغام ومخلفات الحرب، ودعم رؤية ”سوريا بدون مخيمات” بما يهيئ الظروف الآمنة لعودة المهجرين إلى مناطقهم.
والتقى الوفد السوري، بمشاركة الممثل الدائم لسوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محمد كتوب، وفداً ضم سفراء الدنمارك والنرويج وفنلندا والسويد، وتطرّق إلى الجهود المبذولة لمعالجة إرث الأسلحة الكيميائية، ودعم الناجين وحفظ الأدلة والذاكرة الوطنية، بما يسهم في تحقيق العدالة وجبر الضرر للضحايا.
كما بحث الوفد مع وفد ألماني برئاسة المفوض الحكومي الاتحادي لشؤون مراقبة الأسلحة ومنع الانتشار ونزع السلاح في وزارة الخارجية الألمانية داريوس رحيمي-لاريدجاني، سبل دعم وتأهيل الفرق السورية المختصة ضمن فريق عمل “أنفاس الحرية”.
التعاون مع هولندا
وفي لقاءين منفصلين، بحث الوزير الصالح مع نائب رئيس الوزراء الهولندي ووزير اللجوء والهجرة بارت فان دن برينك، ووزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي سيورد سيوردسما، سبل دعم رؤية “سوريا بدون مخيمات” الهادفة إلى إنهاء معاناة النزوح، وتعزيز جهود إزالة الألغام ومخلفات الحرب، وإعادة تأهيل البنية التحتية والأراضي الزراعية، بما يساعد على تهيئة الظروف اللازمة لعودة الأسر إلى مناطقها الأصلية بأمان وكرامة.
والتقى الوفد أيضاً الممثل الدائم لهولندا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمحكمة الجنائية الدولية غوفرت يان بايل دي فرو، ونائبه مارك خروين، وأعرب عن تقديره للدعم الهولندي لجهود استعادة سوريا حقوقها وامتيازاتها في المنظمة، والتخلص من إرث البرنامج الكيميائي، وإزالة الألغام ومخلفات الحرب.
ودعا الوفد السوري إلى العمل المشترك لوضع خارطة طريق وإطار زمني محدد لاستكمال عمليات التفتيش والتدمير، بما يفضي إلى إنهاء التدابير الاستثنائية المفروضة على سوريا، وعودتها إلى ممارسة دورها كدولة طرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على قدم المساواة مع بقية الدول الأطراف.
التعاون مع أوكرانيا
كما بحث الوزير الصالح مع نائب وزير الخارجية الأوكراني أولكسندر ميشينكو فرص التعاون في مجالات إزالة الألغام ومخلفات الحرب، وبناء القدرات الوطنية، وتدريب الفرق السورية المختصة، وتبادل الخبرات الفنية لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.
وكان الوزير الصالح أكّد في كلمة أمام الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة لاهاي الإثنين الماضي، أن سوريا قطعت خطوات عملية مهمة في معالجة إرث البرنامج الكيميائي الذي خلّفه النظام البائد.
وأشار إلى أن نجاح سوريا في تدمير أول صاروخ كيميائي من المخزون الذي ورثته، تحت تحقق الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يشكّل تحولاً تاريخياً في التعامل مع هذا الملف.