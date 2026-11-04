إغلاق 11 صيدلية في الرقة لمخالفات مهنية وتنظيمية خلال الأشهر الثلاثة ‏الماضية ‏

الرقة-سانا
أغلقت مديرية الصحة في محافظة الرقة، عبر دائرة الرقابة الدوائية وبالتعاون مع فرع نقابة الصيادلة والجهات المختصة،11 صيدلية لمخالفتها الأنظمة والقوانين الناظمة لمهنة الصيدلة، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الجاري، ضمن جهود تعزيز الرقابة على العمل الصيدلاني، وضمان الالتزام بالمعايير المهنية والصحية.
وأوضح رئيس فرع نقابة الصيادلة في الرقة محمد الحمود، في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن قرارات الإغلاق تنقسم إلى نوعين، الأول نهائي يشمل الصيدليات العشوائية وغير المرخصة أو التي يديرها أشخاص غير مؤهلين لممارسة المهنة، ومؤقت تتراوح مدته بين 15 يوماً وشهر، ويُفرض عند ارتكاب مخالفات مهنية.
وبين الحمود أن المخالفات التي تستوجب الإغلاق المؤقت تشمل بيع الأدوية المقيدة، ولا سيما الأدوية النفسية وبعض المسكنات، دون وصفة طبية، وعدم الاحتفاظ بالدفاتر المخصصة لتسجيلها، إضافة إلى غياب الصيدلي عن عمله دون الحصول على إجازة رسمية.
وأشار الحمود إلى أن الصيدليات المغلقة توزعت على مناطق عدة، وشملت صيدليتين في مدينة الرقة أُغلقتا نهائياً لعدم الترخيص، وأربع صيدليات في معدان، ثلاث منها مؤقتاً وواحدة نهائياً للسبب ذاته، إضافة إلى صيدليتين في الطبقة، إحداهما نهائياً والأخرى مؤقتاً، وثلاث صيدليات في المنصورة، واحدة نهائياً واثنتان مؤقتاً.
ولفت إلى أن بعض الصيادلة تقدموا بطلبات استرحام بسبب عدم إلمامهم ببعض القوانين أو عدم توفر الدفاتر الخاصة بتسجيل الأدوية النفسية، موضحاً أنهم تعهدوا بالالتزام بالتعليمات والأنظمة الناظمة للمهنة.
ضبط سوق الدواء
وفيما يتعلق بمصادر الأدوية وأسعارها، أكد الحمود ضرورة التزام الصيدليات بشراء الأدوية حصراً من المستودعات المرخصة أصولاً، والبالغ عددها نحو 42 مستودعاً في المحافظة، والتي تستجر الأدوية من المعامل السورية المعتمدة والخاضعة لرقابة وزارة الصحة، موضحاً أن تسعير الأدوية يعتمد على النشرات الرسمية لوزارة الصحة، وأن فروقات الأسعار الظاهرية تعود أحياناً لاختلاف عدد الحبات في العبوة.
وبين الحمود أن النقابة تعمل على تنظيم الصيدليات وضمان التزامها بالتسعيرة الرسمية وساعات الدوام وتسجيل الأدوية المقيدة أصولاً قبل نهاية العام، مشيراً إلى تشكيل ممثلين عنها في المناطق الصحية لمتابعة الصيدليات وتعزيز الرقابة بالتنسيق مع مديرية الصحة، ومعالجة المخالفات وضمان سلامة العمل الصيدلاني.
وتنفذ مديرية الصحة، عبر دائرة الرقابة الدوائية وبالتعاون مع فرع نقابة الصيادلة والجهات المختصة، جولات رقابية دورية لضبط سوق الدواء والتحقق من التزام الصيدليات بالأنظمة، بما يسهم في ضمان وصول الأدوية الآمنة والمرخصة إلى المواطنين وحماية الصحة العامة.