إغلاق 11 صيدلية في الرقة لمخالفات مهنية وتنظيمية خلال الأشهر الثلاثة ‏الماضية ‏

الرقة-سانا

أغلقت مديرية الصحة في محافظة الرقة، عبر دائرة الرقابة الدوائية ‏وبالتعاون مع فرع نقابة الصيادلة والجهات المختصة،11 صيدلية لمخالفتها ‏الأنظمة والقوانين الناظمة لمهنة الصيدلة، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الماضية ‏من العام الجاري، ضمن جهود تعزيز الرقابة على العمل الصيدلاني، ‏وضمان الالتزام بالمعايير المهنية والصحية.‏

وأوضح رئيس فرع نقابة الصيادلة في الرقة محمد الحمود، في تصريح ‏لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن قرارات الإغلاق تنقسم إلى نوعين، الأول ‏نهائي يشمل الصيدليات العشوائية وغير المرخصة أو التي يديرها أشخاص ‏غير مؤهلين لممارسة المهنة، ومؤقت تتراوح مدته بين 15 يوماً وشهر، ‏ويُفرض عند ارتكاب مخالفات مهنية.‏

وبين الحمود أن المخالفات التي تستوجب الإغلاق المؤقت تشمل بيع الأدوية ‏المقيدة، ولا سيما الأدوية النفسية وبعض المسكنات، دون وصفة طبية، وعدم ‏الاحتفاظ بالدفاتر المخصصة لتسجيلها، إضافة إلى غياب الصيدلي عن عمله ‏دون الحصول على إجازة رسمية.‏

وأشار الحمود إلى أن الصيدليات المغلقة توزعت على مناطق عدة، وشملت ‏صيدليتين في مدينة الرقة أُغلقتا نهائياً لعدم الترخيص، وأربع صيدليات في ‏معدان، ثلاث منها مؤقتاً وواحدة نهائياً للسبب ذاته، إضافة إلى صيدليتين في ‏الطبقة، إحداهما نهائياً والأخرى مؤقتاً، وثلاث صيدليات في المنصورة، ‏واحدة نهائياً واثنتان مؤقتاً.‏

ولفت إلى أن بعض الصيادلة تقدموا بطلبات استرحام بسبب عدم إلمامهم ‏ببعض القوانين أو عدم توفر الدفاتر الخاصة بتسجيل الأدوية النفسية، ‏موضحاً أنهم تعهدوا بالالتزام بالتعليمات والأنظمة الناظمة للمهنة.‏

ضبط سوق الدواء

وفيما يتعلق بمصادر الأدوية وأسعارها، أكد الحمود ضرورة التزام ‏الصيدليات بشراء الأدوية حصراً من المستودعات المرخصة أصولاً، والبالغ ‏عددها نحو 42 مستودعاً في المحافظة، والتي تستجر الأدوية من المعامل ‏السورية المعتمدة والخاضعة لرقابة وزارة الصحة، موضحاً أن تسعير ‏الأدوية يعتمد على النشرات الرسمية لوزارة الصحة، وأن فروقات الأسعار ‏الظاهرية تعود أحياناً لاختلاف عدد الحبات في العبوة. ‏

وبين الحمود أن النقابة تعمل على تنظيم الصيدليات وضمان التزامها ‏بالتسعيرة الرسمية وساعات الدوام وتسجيل الأدوية المقيدة أصولاً قبل نهاية ‏العام، مشيراً إلى تشكيل ممثلين عنها في المناطق الصحية لمتابعة الصيدليات ‏وتعزيز الرقابة بالتنسيق مع مديرية الصحة، ومعالجة المخالفات وضمان ‏سلامة العمل الصيدلاني.‏

وتنفذ مديرية الصحة، عبر دائرة الرقابة الدوائية وبالتعاون مع فرع نقابة ‏الصيادلة والجهات المختصة، جولات رقابية دورية لضبط سوق الدواء ‏والتحقق من التزام الصيدليات بالأنظمة، بما يسهم في ضمان وصول الأدوية ‏الآمنة والمرخصة إلى المواطنين وحماية الصحة العامة.‏