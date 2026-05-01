عيد العمال في حماة.. تكريم وزيارات ميدانية ومبادرات تطوعية

حماة-سانا

شهدت محافظة حماة سلسلة من الأنشطة والزيارات التكريمية التي نظمتها النقابات العمالية، بمناسبة عيد العمال، تأكيداً على أن العامل ليس مجرد منفّذ لعمله، بل هو شريك حقيقي في البناء والإنتاج والاستقرار الاجتماعي.

وتميّزت أنشطة وفعاليات هذا العام بالوصول إلى أماكن العمل وتكريم العمال في مواقعهم، إلى جانب مبادرات تطوعية جسدت أسمى معاني الانتماء المهني.

وفي إطار هذه الفعاليات، كرّمت نقابة الصحة العاملين في بنك الدم بحماة، عبر زيارة ميدانية إلى مواقع عملهم، حيث تم تقديم الهدايا لهم تقديراً لدورهم الإنساني المحوري في إنقاذ حياة المرضى، وتلبية الاحتياجات الإسعافية على مدار الساعة.

كما قامت نقابة عمال الصناعات الغذائية والتبغ بجولة شملت مخبز حماة الأول “أبي الفداء” وفرع السورية للحبوب، حيث جرى تكريم عدد من العمال الذين يواصلون العمل في ظروف دقيقة لضمان وصول الخبز والمواد الأساسية إلى المواطنين بشكل يومي ومنتظم.

وكرّمت نقابة عمال الدولة والبلديات كوادر فوج إطفاء حماة، تقديراً لتضحياتهم الكبيرة في مواجهة الحرائق والحوادث المختلفة، إضافة إلى تكريم عمال الصيانة في المؤسسة العامة لمياه الشرب، الذين يشكّلون خط الدفاع الأول في ضمان استمرار خدمة المياه للمواطنين دون انقطاع.

كما شملت الفعاليات زيارة ميدانية نظّمتها نقابة العتالة إلى مطحنة سلمية، حيث تم تكريم عمال العتالة تقديراً لجهودهم الشاقة، إلى جانب تكريم 20 عاملاً في قسم الغاز التابع لـ “سادكوب”، عرفاناً بدورهم في أعمال تتطلب جهداً بدنياً ومهنية عالية.

عيد العمال محطة سنوية لتجديد العهد مع الطبقة العاملة

وفي تصريح لمراسل سانا، أكد رئيس اتحاد عمال محافظة حماة، درويش رضوان النعسان، أن عيد العمال العالمي يشكّل محطة سنوية لتجديد العهد مع الطبقة العاملة، وتأكيد مكانتها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد والخدمات في مختلف القطاعات.

وأوضح أن هذه الفعاليات تعكس رؤية واضحة تقوم على تعزيز ثقافة الاعتراف بالجهد المبذول في مواقع العمل، وإيصال رسالة تقدير مباشرة للعاملين في أماكن إنتاجهم وخدمتهم، باعتبار أن التكريم في موقع العمل يحمل دلالة أعمق من أي احتفال تقليدي.

وأشار إلى أن اختيار المكرّمين تم وفق معايير دقيقة تراعي الكفاءة والانضباط والإخلاص في الأداء، إضافة إلى الالتزام بروح المسؤولية، مبيناً أن الهدف من هذه الخطوة هو إبراز النماذج العمالية المتميزة التي تمثل قدوة لبقية العاملين في مختلف القطاعات.

ولفت إلى أن الاتحاد ينظر إلى العامل ليس فقط كقوة إنتاج، بل كعنصر أساسي في بناء المجتمع وصون استقراره، مؤكداً أن أي تطوير حقيقي في الأداء الخدمي أو الإنتاجي يبدأ من دعم العامل وتمكينه وتوفير الظروف المناسبة له.

مبادرة تطوعية

وبالتوازي مع هذه الفعاليات، جسّد العاملون في مديرية المصالح العقارية بحماة معنى الالتزام العملي، من خلال تنفيذ مبادرة يوم عمل طوعي، شملت استنفاراً كاملاً لإنجاز عدد من المهام الإدارية والفنية المتراكمة.

وتركزت الأعمال على إجراء جرد دقيق لمستودع العقود، إلى جانب إنجاز ملفات وأعمال فنية وإدارية بهدف تسريع إنجاز المعاملات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في خطوة عكست روح المبادرة والمسؤولية لدى الكوادر العاملة.

وتأتي هذه المبادرة تعبيراً عملياً عن الانتماء للمؤسسة، ورسالة واضحة بأن العمل لا يتوقف عند حدود الدوام الرسمي، بل يمتد إلى كل جهد يسهم في تحسين الخدمة العامة وتعزيز كفاءتها.