جامعة الشهباء تفوز ببطولة المسابقة البرمجية لطلاب جامعات شمال سوريا

حلب-سانا

اختتمت أمس مرحلة “النهائيات المحلية الأولى”، من المسابقة البرمجية العالمية لطلاب جامعات شمال سوريا التي نظمتها منظمة التنمية السورية وغرفتا تجارة وصناعة حلب ومؤسسة سند الشباب التنموية، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، بهدف دعم الابتكار وبناء قدرات الشباب.

وفاز في المسابقة فريق جامعة الشهباء بالمركز الأول، بينما حصد فريقا جامعة الاتحاد المركزين الثاني والثالث، وجرى تكريم الجامعات المشاركة بكؤوس المسابقة والميداليات.

وشكل الطلاب والطالبات المشاركون 25 فريقاً من 9 جامعات بالمنطقة الشمالية، في أجواء تنافسية هدفها تعزيز المهارات البرمجية وقدرات حل المشكلات وخلق حلول تكنولوجية مبتكرة تبني جسراً بين الدراسة الأكاديمية، وسوق العمل المحلي والعالمي.

وتضمن حفل ختام المسابقة الذي أقيم في منارة حلب القديمة التابعة لمنظمة التنمية السورية عرض فيديو يوضح ورشات العمل الديناميكية التي عمل خلالها المشاركون بجد وإصرار، ضمن فرق متماسكة لتحويل أفكارهم المجردة إلى نماذج برمجية عملية.

وأوضح مدير اللجنة المنظمة للمسابقة المهندس أحمد جليلاتي في تصريح لمراسل سانا أن المسابقة تعزز روح العمل ضمن فريق وحل المشكلات بأكثر كفاءة استناداً إلى التفكير التحليلي خلال معسكرات افتراضية وواقعية، تمهيداً للمسابقة العالمية التي تحتضنها جامعة حمص.

وأشار جليلاتي إلى أنه شارك بالمسابقة 90 طالباً وطالبةً من الجامعات الخاصة في حلب وريفها ومحافظة إدلب، الذين حرمهم النظام البائد من المشاركة طيلة السنوات الماضية بمثل هذه المسابقات، مبيناً أن مراحل المسابقة تشمل المشاركة المحلية، ثم الوطنية والإقليمية والدولية فالعالمية.

ولفت مدير إدارة الشراكات والتمويل في منظمة التنمية السورية فراس ديب في تصريح مماثل إلى دور المنظمة في دعم الشباب نحو الريادة وربط الطلاب الجامعيين مع سوق العمل، والذي بات يولي أهمية كبيرة للتحول الرقمي، مؤكداً أهمية المسابقة البرمجية الجامعية، لتكون محطة فعالة في مسيرة الطلاب والانتقال من الدراسة النظرية للتطبيق العملي.

من جانبه أشار رئيس جامعة الشمال الخاصة الدكتور محمد عبد الحي إلى دور المسابقة بمراحلها المتعددة في تعزيز الروابط الأكاديمية والاجتماعية بين الطلاب من مختلف الجامعات، وتبادل الخبرات والتجارب، ما يزيد من الدوافع الإبداعية وينمي الفكر الريادي لدى الطلبة.

يذكر أن مسابقات البرمجة الجامعية هي منافسات جماعية يتم خلالها تحدي الفرق لحل مجموعة من المسائل الخوارزمية والمعقدة، باستخدام لغات برمجة محددة (مثل C++، Java، Python) في وقت محدد.