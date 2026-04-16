السورية للبريد تمدد صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بالتأمينات حتى 19 نيسان

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للبريد تمديد فترة صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية، حتى يوم الأحد القادم الـ 19 من نيسان الجاري، وذلك حرصاً على تسهيل وصول الرواتب إلى مستحقيها وتخفيف الازدحام.

وأشارت المؤسسة، في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس، إلى أنها ستنشر أماكن ومواعيد الدوام الإضافي أيام العطلة عبر معرفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت المؤسسة السورية للبريد، ذكرت في وقت سابق أن صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية، الذي بدأ في الـ 4 من نيسان الجاري ينتهي في الـ 16 منه، عبر مكاتبها البريدية، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.