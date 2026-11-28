دمشق-سانا



ذكر المدير العام للمؤسسة العامة للدواجن فاضل حاج هاشم أن إنتاج المؤسسة خلال العام الحالي بلغ نحو 32.5 مليون بيضة مائدة، و5 ملايين بيضة تفريخ مخصصة لإنتاج صيصان البياض والفروج، إضافة إلى نحو 1.2 مليون صوص تربية.



ولفت حاج هاشم في تصريح لـ سانا، إلى أن هذه المنتجات طُرحت في السوق المحلية، مع تخصيص جزء من إنتاج بيض المائدة للتصدير، بهدف تأمين القطع الأجنبي اللازم لتمويل مستلزمات الإنتاج.



وبيّن حاج هاشم أن حصة المؤسسة من إنتاج الفروج وبيض المائدة النهائي محدودة مقارنة بإنتاج القطاع الخاص، إلا أن دورها الاستراتيجي يتركز في تأمين صيصان التربية وبيض التفريخ من السلالات عالية الإنتاجية، بما يدعم صغار ومتوسطي المربين، إلى جانب المساهمة في ضبط الأسعار والحد من الاحتكار، من خلال طرح منتجاتها بأسعار مدروسة.



ولفت حاج هاشم إلى أن المؤسسة تضم 11 منشأة موزعة على المحافظات ‏السورية، تتضمن خمسة خطوط إنتاج رئيسة، هي: أمهات الفروج، وأمهات البياض، ‏والفروج، والبياض، وأطباق الكرتون، مبيناً أن المنشآت العاملة حالياً تشمل صيدنايا ‏والقنيطرة وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية، فيما لا تزال منشأتا حلب ومعرة النعمان، ‏وخط أمهات البياض في الغوطة، خارج الخدمة، إضافة إلى منشآت السويداء ‏والحسكة.‏



وأوضح حاج هاشم أنه جرت إعادة تأهيل ثماني حظائر وتجهيز المفاقس والحضانات في منشأة حمص، وتأهيل حظائر البياض وأمهات البياض في صيدنايا، وحظائر البياض الآلي في طرطوس وحماة، مشيراً إلى أن تركيب منظومة طاقة شمسية في مشروع زاهد بطرطوس، أسهم في خفض استهلاك حوامل الطاقة بنسبة 80 بالمئة.

وضع ثلاث حظائر للبياض في منشأة الرقة بالإنتاج

ولفت إلى أن المؤسسة أعادت، مطلع عام 2026، تأهيل ثلاث حظائر للبياض في ‏منشأة الرقة، ووضعتها في الإنتاج بعد توقف دام أكثر من 14 عاماً، مشيراً إلى أن ‏مفقسين في حمص وصيدنايا يعملان حالياً، في حين لا تزال معظم المسالخ ووحدات ‏التخزين والتبريد خارج الخدمة.‏



وأشار إلى أن المؤسسة اتجهت إلى تنظيم عقود إيجار لبعض المنشآت والأقسام المتوقفة أو التي تعاني خسائر، واستيراد قطعان جديدة من سلالات عالمية عالية الإنتاجية، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم أولية مع شركات سعودية وسورية لتطوير منظومة الدواجن وسلاسل القيمة المرتبطة بها.



ولفت حاج هاشم إلى أن المؤسسة تعمل على إعادة تأهيل منشآتها الإنتاجية وتطوير بنيتها التحتية وزيادة طاقتها الإنتاجية، بما يسهم في دعم قطاع الدواجن، وتعزيز الأمن الغذائي، بالتوازي مع فتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والعربية لتشغيل المنشآت المتوقفة ورفع كفاءة الإنتاج.

تحديات الإنتاج وتأمين الأعلاف

أوضح حاج هاشم أن المؤسسة ورثت واقعاً إنتاجياً صعباً نتيجة قِدم الآلات والتجهيزات، التي تجاوز عمرها الإنتاجي 40 عاماً، وانخفاض نسب إشغال الحظائر إلى أقل من 40 بالمئة، فضلاً عن نقص الصيصان والانقطاعات المتكررة في تأمين الأعلاف، وتعثر عمليات التسويق وتراكم الالتزامات المالية.



وأشار إلى أن قطاع الدواجن يعتمد على الاستيراد لتأمين نحو 65 بالمئة من احتياجاته الفعلية من المواد العلفية الأولية، وفي مقدمتها الذرة الصفراء وكسبة فول الصويا والمركزات البروتينية، في حين تقتصر المصادر المحلية على كميات من الذرة والشعير والنخالة وبعض الكُسْب الناتجة عن عصر البذور الزيتية.



وبيّن أن الأعلاف تستحوذ على نحو 70 إلى 75 بالمئة من إجمالي تكاليف إنتاج الفروج والبيض، ما يجعل أسعار المنتجات شديدة التأثر بتقلبات الأسواق العالمية وأجور الشحن وأسعار الصرف وتكاليف الاستيراد، مؤكداً أن المؤسسة تعمل على تأمين مخزون احتياطي من المواد العلفية، وإخضاعها للفحوصات المخبرية، وتشغيل معامل الأعلاف التابعة لها لإنتاج خلطات متوازنة تناسب مختلف مراحل التربية.

الخطط المستقبلية وتعزيز الأمن الغذائي

وأكد حاج هاشم أن الخطط المستقبلية تركز على استكمال تأهيل المنشآت المتوقفة، وتوسيع أنظمة التربية المغلقة والمؤتمتة، وتطوير مصانع الأعلاف، وتشجيع زراعة المواد العلفية محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلاً عن تفعيل التحول الرقمي وقواعد البيانات لتخطيط الإنتاج وتجنب الفائض أو العجز.



ولفت إلى أهمية إنشاء مسالخ حديثة ووحدات للتبريد والتخزين، وتشديد الرقابة البيطرية، وتسهيل استيراد اللقاحات والأدوية وصيصان الأمهات، بما يضمن استقرار العملية الإنتاجية.



وأكد حاج هاشم أن تطوير المؤسسة العامة للدواجن يتطلب تكامل الجهود الحكومية مع القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والعربية، وتحديث البنية التحتية وتوطين صناعة الأعلاف، بما يسهم في استعادة الطاقات الإنتاجية المعطلة، وتعزيز المساهمة في الأمن الغذائي وتحقيق استقرار السوق المحلية.

ويُعد قطاع الدواجن من القطاعات الزراعية والإنتاجية المهمة، نظراً لدوره في توفير اللحوم البيضاء وبيض المائدة، وتأمين مصادر البروتين الحيواني، فضلاً عن ارتباطه بسلسلة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، تشمل إنتاج الأعلاف والتفريخ والتربية والتصنيع والتسويق.