محافظ درعا يوجّه بإجراءات لمعالجة أزمة مياه الشرب وإزالة التعديات على خطوط الضخ

درعا-سانا



بحث محافظ درعا أنور الزعبي خلال اجتماع اليوم الإثنين، مع عدد من مديري الجهات المعنية، واقع مياه الشرب في المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة النقص الحاصل في عدد من المناطق، ولا سيما في ريف درعا الشرقي ومنطقة حوض اليرموك.



وذكرت محافظة درعا في قناتها على تلغرام، أن الزعبي أكد خلال الاجتماع ضرورة تأمين مياه الشرب للمواطنين والبدء فوراً باتخاذ إجراءات سريعة وفعّالة لضمان إيصال المياه إلى جميع المناطق، وتسخير الإمكانات المتاحة لمعالجة الأزمة بأسرع وقت.



ولفت الزعبي، إلى أن المحافظة نفذت خلال الفترة الماضية عدداً من مشاريع حفر الآبار بهدف تعزيز الموارد المائية، إلا أن التعديات على خطوط ضخ المياه تُعد السبب الرئيسي في تراجع كميات المياه الواصلة إلى المواطنين، مبيناً أن الآبار المخالفة التي حُفرت خلال السنوات الماضية بالقرب من محطات الإرواء المغذية لعدد من مناطق المحافظة أسهمت أيضاً في انخفاض غزارة المياه في تلك المحطات، ما انعكس على تراجع غزارة المياه.



ودعا الزعبي رؤساء الوحدات الإدارية إلى إجراء إحصاء شامل للآبار المخالفة وغير المرخصة في جميع أنحاء المحافظة، مع التركيز على الآبار المحيطة بمصادر المياه ومحطات الإرواء، إلى جانب حصر التعديات على شبكات المياه الواقعة ضمن المخططات التنظيمية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لمعالجتها.



يذكر أن محافظة درعا، أطلقت بالتعاون مع المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدرعا، حملات واسعة لإزالة التعديات على خطوط ضخ المياه الرئيسية، بهدف منع الاستجرار غير المشروع (مثل الري العشوائي للمزارع)، والذي كان يستنزف نحو 60 بالمئة من المياه، وإعادة توزيعها بعدالة على المواطنين.