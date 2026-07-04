مديرية صحة حمص تناقش واقع التعقيم ومكافحة العدوى في المشافي

حمص-سانا

نظمت دائرة المخابر في مديرية صحة حمص بالتعاون مع نقابة الأطباء، اليوم السبت، طاولة مستديرة بعنوان “الواقع العملي للتعقيم ومكافحة العدوى في المشافي العامة والخاصة”، وذلك في مقر النقابة.

وناقش المشاركون واقع إجراءات التعقيم وضبط العدوى في المشافي العامة والخاصة، وأبرز التحديات التي تواجه تطبيق البروتوكولات المعتمدة، وسبل تطويرها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى.

وأوضح رئيس دائرة المخابر في مديرية صحة حمص الدكتور أيمن خسرف لـ سانا، أن الجلسة تشكل مساحة للتشاور وتبادل الآراء والخبرات بين المعنيين، بهدف تحديد الفجوات في عمليات التعقيم داخل المشافي العامة والخاصة، ووضع حلول عملية لمعالجتها، لافتاً إلى وجود خطط لتحسين الجودة والارتقاء بإجراءات مكافحة العدوى.

وأشار خسرف إلى أن أبرز التحديات تتمثل في تدريب الكوادر البشرية، وتأمين الموازنات اللازمة لشراء محاليل التعقيم، وإعداد بروتوكولات واضحة وتدريب العاملين على تطبيقها، إضافة إلى الضغط الكبير الذي تشهده أقسام العمليات والعناية المشددة، مؤكداً أن تجاوز هذه التحديات يتطلب توافر الإمكانات اللازمة، والتعاون بين مختلف الجهات.

من جهتها، بينت عضو مجلس نقابة أطباء حمص الدكتورة دانا غليون أهمية الفعالية التي جمعت مديري المشافي والكوادر التمريضية، إلى جانب ممثلين عن شركات متخصصة بمواد وتجهيزات التعقيم، مؤكدة أن التعقيم يشكل الركيزة الأساسية للوقاية من العدوى بالإضافة إلى أهمية التدريب المستمر للأطباء والكوادر الصحية على أحدث أساليب التعقيم ومكافحة العدوى، وتطبيقها وفق المعايير الصحية المعتمدة.

بدوره، أوضح مدير مشفى كرم اللوز الوطني الدكتور نزار فيصل الرستم، أن تطبيق بروتوكولات التعقيم في المشفى يبدأ بوصول المريض إلى قسم الإسعاف حتى خروجه من المشفى، ويشمل أعمال النظافة، وضبط آلية الفرز والتخلص من النفايات الطبية، لافتاً إلى أن البنية التحتية القديمة للمشفى أبرز التحديات التي تواجه العمل.

وبين الرستم أن الطاولة المستديرة تمثل فرصة مهمة لتسليط الضوء على نقاط الضعف والخلل في إجراءات ضبط العدوى، والخروج بمقترحات وحلول تسهم في تعزيز سلامة المرضى والعاملين في القطاع الصحي. وتأتي هذه الفعالية في إطار الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في حمص لتعزيز ثقافة الجودة والسلامة في المؤسسات الصحية، من خلال توحيد الرؤى وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية، بما يدعم تطوير بروتوكولات التعقيم ومكافحة العدوى، ويرفع مستوى جاهزية المشافي لتقديم خدمات صحية آمنة وفق المعايير المهنية المعتمدة.