هيئة تطوير الغاب.. جهود لدعم القطاع الزراعي وتعزيز صمود المزارعين

حماة-سانا

كشفت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة، عن تنفيذ معدلات مرتفعة في زراعة المحاصيل الشتوية، مؤكدة استمرار جهودها لدعم القطاع الزراعي وتعزيز صمود المزارعين.

وذكرت الهيئة في بيان نشرته اليوم الإثنين عبر صفحتها على فيسبوك، أن المساحة الإجمالية المزروعة بالمحاصيل الشتوية وصلت إلى 73,261 هكتاراً بنسبة تنفيذ بلغت 94 % ، مبينةً أنها تتابع في الوقت نفسه تنفيذ القرض الحسن، مع توزيع كميات كبيرة من الأسمدة من خلال أتمتة بيانات أكثر من 15,000 مستفيد عبر الرابط المخصص لتسريع وتيرة العمل.

الوقاية وسلامة القطيع

ولفتت الهيئة الى أن الدوائر المتخصصة كثفت جولاتها الرقابية على معامل الأعلاف ومنشآت تربية الحيوان لضمان جودة المواد وسلامة القطيع، فضلاً عن متابعة حملة التحصين ضد مرض الجلد الكتيل، وإجراء تحصينات وقائية للأغنام والماعز ضد الجمرة الخبيثة والجدري والانتروتوكسيميا وتحصين قطعان الدواجن بلقاح النيوكاسل.

وأشارت الهيئة إلى أن مديرية الري، نفذت أعمال تعزيل واسعة للأقنية لضمان انسيابية المياه، حيث بلغت المسافة الإجمالية في القناة الشمالية 24.5 كم، بينما بلغت 19.5 كم في القناة الجنوبية، إلى جانب أعمال إعادة تأهيل القناتين (ج1 وج2) بالتعاون مع منظمة “الفاو”، حيث تم تبطين 650 متر طولي في القناة ج1، و800 متر مربع في القناة ج2.

التعاون الدولي والمشاريع التنموية

وبينت الهيئة أن شهر آذار الجاري شهد نشاطاً مكثفاً بالتعاون مع المنظمات الدولية، شمل دعم سبل العيش من خلال توزيع غراس زيتون في قرى قلعة المضيق وكفرنبودة وباب الطاقة بالتعاون مع منظمة “هيومن أبيل”، وتنفيذ نشاطات الحدائق المنزلية وتوزيع المستلزمات الزراعية في قرى التويني وقلعة المضيق بالتعاون مع منظمة “الآغا خان”.

وبحسب الهيئة شمل التعاون مع المنظمات الدولية التحضير لإطلاق مدارس حقلية للإنتاج الحيواني وزراعة الأنفاق الصيفية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو”، وشركاء آخرين إلى جانب الاستجابة الطارئة عبر التنسيق مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) لتعويض المزارعين المتضررين من الجفاف، وإنجاز مشروع مكافحة “زهرة النيل”.

وأكدت الهيئة أن الآليات التابعة لها تواصل تنفيذ أعمال ميدانية للتخفيف من آثار الهطولات المطرية في مناطق متفرقة في سهل الغاب، والتخفيف من آثار انهيار ساتر سد السيحة جنوبي حلب، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الخدمية في المنطقة.

وتضطلع الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بدور محوري في تنظيم العملية الزراعية في سهل الغاب بحماة عبر إدارة شبكات الري وتنفيذ الخطط الإنتاجية ودعم المزارعين بمستلزمات الإنتاج وبرامج الإقراض، إلى جانب تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية بالتعاون مع المنظمات الدولية بالتوازي مع إجراءات وقائية لحماية الثروة الحيوانية وضمان استقرار الإنتاج الزراعي في المنطقة.